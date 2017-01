Tennis: 9 mesi di squalifica per Camila Giorgi

Il rifuto è costato molto caro a Camila Giorgi! La tennista maceratese è infatti stata squalificata per 9 mesi dalla Federazione Italiana Tennis per aver respinto la convocazione della nazionale per Italia-Spagna di Fed Cup del marzo 2016. La Giorgi rifiutò l'invito dell'allora capitano Corrado Barazzutti e così, a distanza di quasi un anno, è arrivata la sentenza: oltre allo stop dovrà pagare una multa di 30mila euro.

La campionessa maceratese, di origini argentine, non potrà quindi prendere parte a tornei ed eventi nazionali organizzati dalla FIT come ad esempio gli Open d'Italia a Roma, torneo che comunque aveva già escluso dal suo programma annuale. La Giorgi non è la prima ad incorrere in una squalifica: c'è il precedente di Simone Bolelli che nel 2008 rifiutò di rispondere alla convocazione per Italia-Lettonia, al quale fu comminata una pena riabilitativa. In seguito il bolognese è tornato ad essere una delle colonne della squadra azzurra.