Dakar 2017, 8a tappa: Loeb riprende la leadership

Terzo successo in questa Dakar 2017 per Sebastien Loeb che vince l'ottava frazione, 892 km Uyuni, in Bolivia, a Salta, in Argentina, con una speciale tagliata di 73 km a causa del maltempo che ha reso il percorso impraticabile. Il francese della Peugeot ha rifilato oltre 3 minuti al connazionale Peterhansel e si è ripreso la leadership nella generale. Fra le moto bis per lo spagnolo Barreda Bort: la leadership resta al britannico Sunderland.



E' lotta a due fra le auto in questa Dakar 2017: è un duello tutto in casa Peugeot tra Sebastien Loeb e Stephane Peterhansel. L'ex campione del mondo di rally ha fatto tris vincendo l'ottava tappa, la più lunga della gara, 892 km da Uyuni, in Bolivia, a Salta, in Argentina. Loeb ha completato la prova, con una speciale ridotta di 73 km a causa dei tratti resi impraticabili dal maltempo, in 4 ore, 11 minuti e 2 secondi, rifilando 3'35" a Peterhansel e 5'13" a Despres, anche loro su Peugeot; più lontani Hirvonen con la Mini e De Villiers con la Toyota. In classifica generale Loeb è tornato al comando e ora guida con 1'38" su Peterhansel.





Fra leil successo è andato a Joan: lo spagnolo dellaè il primo a vincere due tappe in questa edizione e ha chiuso la prova in 4 ore, 28 minuti e 21 secondi. A quasi 4 minuti di ritardo sono giunte ledie dimentre ha perso oltre 7' il cilenocon la. Nella graduatoria generale il britannicoè saldamente al comando con 21' sue quasi 29' suè nono con un'ora e 11' di ritardo e per lui la vittoria finale sembra fuori portata. Domani, mercoledì, andrà in scena la, tutta indacon 406 km di speciale.