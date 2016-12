Serie B: risultati e classifica in diretta. Live

Le pagelle di Salernitana-Carpi

SALERNITANA-CARPI 1-2

MARCATORI: 51' Di Gaudio (C); 66' Gagliolo aut. (S), 89' Bifulco (C).

SALERNITANA (4-3-3): Terracciano 5; Bernardini 5,5, Perico 6, Schiavi 5, Busellato 6; Della Rocca 5,5, Ronaldo 5,5 (57' Improta 5,5), Rosina 6,5; Vitale 6, Coda 4,5, Donnarumma 5,5 (46' Joao Silva 5). A disp.: Liverani, Franco, Laverone, Luiz Felipe, Mantovani, Zito. All.: Bollini 5,5.

CARPI (4-4-1-1): Belec 6; Gagliolo 5,5, Letizia 6, Poli 6 (24' Sabbione 5), Romagnoli 6; Concas 6 (86' Bifulco 7), Crimi sv, Di Gaudio 6,5, Mbaye 6; Pasciuti sv (8' Bianco 6); Lasagna 6,5. A disp.: Colombi, Montipò, Struna, Catellani, De Marchi, Jawo. All.: Castori 7.

ARBITRO: Francesco Saia.

NOTE: Espulsi: Coda (S) al 41' per doppia ammonizione, Sabbione (C) al 62' per doppia ammonizione.

Ammoniti: Bernardini, Busellato, Della Rocca, Improta, Perico (S), Bianco, Concas (C).

Angoli: 0-0. Rec.: pt 3', st 2'.