Serie A, Torino-Udinese 2-2: pagelle e highlights. Diretta

Torino-Udinese 2-2, giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 12.30. Match valido per la 30a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Grande Torino.

L’anticipo dell’ora di pranzo al Grande Torino, per l’undicesima di ritorno dI serie A, tra Toro e Udinese, finisce 2-2, come all'andata. La gara entra nel vivo solo al 35', quando Jankto, dopo un'incerta respinta di Hart su Zapata, spara alto da ottima posizione. I granata reagiscono e colpiscono due legni da azioni di corner, prima con Belotti, poi con Rossettini, tra 41' e 42'.



Ripresa ricca di emozioni e gol: al 50' Jankto vola in contropiede e segna con un potente sinistro in corsa. Belotti scheggia la traversa di testa, per la seconda volta, al 67' e un minuto dopo i bianconeri raddoppiano: Zapata in diagonale supera Hart, ma l'ultimo tocco, sulla linea, è di Perica. Rabbiosa reazione del Toro: Moretti accorcia al 70' in mischia, poi Scuffet salva su Boyè. All'83' il pari granata grazie a Belotti, che incorna in rete un preciso cross di Zappacosta. I padroni di casa non si accontentano, ma Scuffet salva i suoi respingendo un tentativo di Ljajic al minuto 89. Terza gara senza vittorie per i granata, 8 punti nelle ultime 4 gare per i friulani.

Tabellino

Torino-Udinese 2-2

MARCATORI: 50' Jankto (U), 68' Perica (U), 70' Moretti (T), 83' Belotti (T).

TORINO (4-3-3): Hart 6; Molinaro 6, Zappacosta 7, Rossettini 5,5, Moretti 6,5; Acquah 6, Baselli 5,5 (72' Maxi Lopez 6), Lukic 6 (56' Boyé 6,5); Belotti 7,5, Ljajic 6,5, Iago Falque 6 (13' Iturbe 6).

A disp. Padelli, Cucchietti, Castan, Barreca, De Silvestri, Ajeti, Benassi, Gustafson, Valdifiori.

All. Sinisa Mihajlovic 6,5.

UDINESE (4-3-3): Scuffet sv; Samir 6, Angella 5,5, Danilo 6, Widmer 6; Badu 5,5, De Paul 6 (61' Heurtaux 6,5) , Jankto 7; Kums 6 (77' Ali Adnan 5,5) , Zapata 6,5, Perica 6,5 (85' Matos 5,5) .

A disp. , Perisan, Borsellini, Gabriel Silva, Evangelista, Balic, Ewandro.

All. Luigi Delneri 6,5.

ARBITRO: Davide Ghersini 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 6' Rossettini (T); 9' Kums (U); 54' Angella (U); 90' Jankto (U).

ESPULSI: nessuno.



: 0-0.: pt 2, st 5

TEMPO EFFETTIVO pt. 28’, st. 29’. Tot. 57’