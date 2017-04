Serie A, Torino-Sampdoria 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Torino-Sampdoria 1-1, giocata oggi sabato 29 aprile 2017 alle ore 20:45. Match valido per la 34a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico Grande Torino.

Nel secondo anticipo di giornata finisce 1-1 tra Torino e Sampdoria in virtù dei gol di Schick e Iturbe. Per i padroni di casa arriva un pareggio che consente loro di portare a sei la striscia di risultati utili consecutivi e prolungare l'imbattibilità casalinga che dura ormai da ben nove partite. Gli ospiti, invece, ottengono un pari dopo due sconfitte consecutive, ma sono ora quattro partite che non riescono a portare a casa il bottino pieno. In classifica distanze invariate tra le due squadre con i granata che si confermano al nono posto con 49 punti e i blucerchiati al decimo a quota 46.

Partita divertente giocata da due buone squadre libere da pensieri di classifica. Al 12' passa in vantaggio la Samp con il bel mancino a giro di Schick che non lascia scampo a Hart. Primo tempo che termina così con gli ospiti avanti per 1-0 nonostante la grande mole di gioco prodotta dal Torino, ma non capitalizzata per via di errori di precisione in fase di conclusione. Nel secondo tempo la partita prosegue sulla stessa linea: granata che creano ancora parecchio senza trovare la via del gol e blucerchiati che provano a chiuderla ripartendo in contropiede. Al 78', però, arriva finalmente il gol del Toro con Iturbe, bravo a sfruttare un'indecisione di Regini e a battere Puggioni con un sinistro secco in controbalzo. Risultato che non si schioda dall'1-1 e pareggio finale piuttosto giusto per quel che si è visto in campo. Tempo effettivo di gioco: 57'.

TABELLINO

Torino-Sampdoria 1-1

MARCATORI: 12' Schick (S), 78' Iturbe (T).

TORINO (4-2-3-1): Hart 6; Carlao 6, Zappacosta 6,5, Rossettini 6, Avelar 6; Acquah 6 (77' Maxi Lopez 6), Baselli 6,5 (88' Valdifiori sv); Belotti 5, Ljajic 6,5, Iago Falque 6 (72' Iturbe 7); Boyé 6,5.

A disposizione: Padelli, Cucchietti, Molinaro, Castan, Barreca, Moretti, Gustafson, Obi, Lukic.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic 6.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni 6,5; Regini 5, Bereszynski 6, Silvestre 6,5, Skriniar 6; Bruno Fernandes 6 (60' Alvarez 6) , Linetty 6, Praet 5,5; Torreira 6; Schick 7 (47' Budimir 5,5) , Quagliarella 5,5 (84' Djuricic sv) .

A disposizione: Viviano, Falcone, Simic, Dodò, Pavlovic, Tomic, Cigarini, Tessiore, Balde.

Allenatore: Marco Giampaolo 6.

ARBITRO: Davide Massa 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 36' Avelar (T); 76' Praet (S); 80' Regini (S).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 4-3.

RECUPERO: pt 2, st 5

TEMPO EFFETTIVO: pt. 28’, st. 29’ tot. 57’

LE PAGELLE COMMENTATE





Arbitro:- Non commette errori in una partita piuttosto semplice da arbitrare.

Allenatore: MIHAJLOVIC 6 - Il suo Toro crea numerosissime occasioni, ma se non vengono finalizzate la colpa non è sua.

Allenatore: GIAMPAOLO 6 - La Samp ha una sua identità e anche oggi si è vista. Difesa ordinata, possesso palla e poi con Schick le cose sono anche più facili.