Serie A, Roma-Sassuolo 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Roma-Sassuolo 3-1, giocata oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 31a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.

All'Olimpico, nella 29a giornata di Serie A, la Roma supera il Sassuolo per 3-1. Seconda preziosa vittoria di fila per i ragazzi di Spalletti che salgono ora a quota 65 in attesa di ricevere l’Empoli. Nuovo passo falso invece per la compagine emiliana che ristagna ancora a 31 punti in attesa di ospitare la Lazio. Prima frazione vivacissima e ricca di emozioni con entrambe le sfidanti capaci di affrontarsi a viso aperto e senza risparmio di energie. Il Sassuolo già al 9’ si porta in vantaggio grazie a Defrel, abile a battere Szczesny con un preciso mancino a giro su cross di Berardi.Pronta la risposta dei padroni di casa che al 16’ pervengono al pareggio grazie ad un potente diagonale di Paredes su assist di Salah. Al 19’ la Roma ha anche l’occasione di raddoppiare ma la traversa dice no alla terrificante conclusione di Emerson.Solo allo scadere del terzo minuto di recupero ci pensa Salah con un lesto sinistro dalla corta distanza a mandare i giallorossi al riposo in vantaggio per 2-1.



Cambia ben poco la musica nella ripresa dove il ritmo resta incalzante ed i padroni di casa capaci di continuare a spingere con buona intensità. Al 68’ lo sforzo dei capitolini è premiato da Dzeko che firma la sua ventunesima rete stagionale su assist di Strootman.



Tempo effettivo di gioco: 24' 53'' nella prima frazione e 24' 21'' nella ripresa.



TABELLINO

Roma-Sassuolo 3-1

MARCATORI: 9' Defrel (S), 16' Paredes (R), 45+3' Salah (R), 68' Dzeko (R).

ROMA (3-4-2-1): Szczesny 6,5; Rudiger 6,5, Bruno Peres 6 (60' Dzeko 7), Fazio 6,5; Emerson Palmieri 6,5, Manolas 6, Nainggolan 6, Paredes 7 (87' De Rossi sv); Strootman 6,5, Salah 7,5 (76' Perotti sv); El Shaarawy 6,5.

A disp. , Lobont, Alisson, Juan Jesus, Vermaelen, Mario Rui, Grenier, Gerson, Totti.

All. Luciano Spalletti 7.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Peluso 6, Acerbi 6, Dell'Orco 6, Letschert 5 (46' Lirola 6) ; Pellegrini 6, Missiroli 6 (69' Ricci 5) , Politano 6; Duncan 6, Defrel 7 (58' Matri 5) , Berardi 6.

A disp. Pomini, Pegolo, Cannavaro, Sensi, Aquilani, Iemmello, Ragusa.

All. Eusebio Di Francesco 6.

ARBITRO: Marco Di Bello 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 37' Letschert (S); 90' Peluso (S); 90' Strootman (R).

ESPULSI: nessuno.



LE PAGELLE

Arbitro: DI BELLO 6 Gara diretta con autorità e precisione dall'arbitro brindisino.