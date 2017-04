Serie A, Pescara-Roma 1-4: pagelle e highlights. Diretta

Pescara-Roma 1-4, giocata oggi lunedì 24 aprile 2017 alle ore 20:45. Match valido per la 33a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Adriatico.



Nel monday night la Roma travolge il Pescara 4-1 all'Adriatico. Arriva quindi il primo verdetto di questa Serie A poiché il Delfino è la prima squadra retrocessa matematicamente in Serie B. Per i biancazzurri arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella dello Juventus Stadium e sono ormai otto le partite senza vittoria. I giallorossi, invece, tornano subito alla vittoria dopo il pari con l'Atalanta e si tratta inoltre del quinto successo consecutivo fuori casa. Uomini di Spalletti in striscia positiva da sette turni, sempre più secondi, e che riescono così a portare a quattro i punti di vantaggio sul Napoli terzo.



Partita praticamente mai in discussione in cui la Roma vince e convince così come ci si aspettava. Primi venti minuti in cui i giallorossi portano un autentico assedio alla porta di Fiorillo senza però trovare il guizzo decisivo. Il Pescara allora decide di provarci un po' di più, ma sul finire di tempo arriva l'uno-due firmato da Strootman e Nainggolan a cavallo fra il 44' e il 45'. Pronti, via e ad inizio ripresa arriva il tris ad opera di Salah al 48'. Diverse occasioni ancora per il poker che arriva solamente al 60' ancora con l'egiziano sul terzo assist di serata di El Shaarawy. Da lì Roma che tira i remi in barca e Pescara che si getta alla caccia del gol della bandiera che trova meritatamente all'83' con Benali, abile a deviare sotto rete un tiro-cross di Memushaj. Gol inutile ai fini della classifica pescarese, ma molto importante per segnare il nuovo record di reti realizzare in una singola giornata di Serie A: 48.



TABELLINO

Pescara-Roma 1-4

MARCATORI: 44' Strootman (R), 45' Nainggolan (R), 48' Salah (R), 60' Salah (R), 83' Benali (P).

PESCARA (4-3-3): Fiorillo 6; Biraghi 5, Zampano 5, Coda 4,5 (80' Fornasier sv), Bovo 4,5; Memushaj 5, Benali 6, Muntari 5 (46' Bruno 5,5); Coulibaly 4,5 (67' Verre 5,5), Bahebeck 6, Caprari 5,5.

A disposizione: Bizzarri, Crescenzi, Kastanos, Brugman, Mitrita, Milicevic, Cerri, Muric.

Allenatore: Zdenek Zeman 5.

ROMA (4-2-3-1): Szczesny 6; Rudiger 6,5, Fazio 6,5, Emerson Palmieri 7 (81' Juan Jesus sv) , Manolas 6; Nainggolan 7,5, Paredes 7,5 (83' Perotti sv) ; Strootman 7, Dzeko 7 (71' Grenier 6) , Salah 7; El Shaarawy 7,5.

A disposizione: Lobont, Alisson, Bruno Peres, Vermaelen, Mario Rui, De Rossi, Gerson.

Allenatore: Luciano Spalletti 7.

ARBITRO: Massimiliano Irrati 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 37' Biraghi (P); 40' Muntari (P).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 9-5.

RECUPERO: pt 2, st 0



LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: IRRATI 6 - Direzione ordinata in una partita semplice da condurre.



Allenatore: ZEMAN 5 - C'è poco da dire, tra il suo Pescara e questa Roma c'è un gap notevole rispecchiato dal risultato finale.

Allenatore: SPALLETTI 7 - Prestazione convincente dei suoi che approcciano bene il match fin dall'inizio e riescono nel compito di allungare sul Napoli.