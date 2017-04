Serie A, Pescara-Milan 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Pescara-Milan 1-1, giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Adriatico.



Nella 30esima giornata di Serie A all'Adriatico finisce 1 a 1 tra Pescara e Milan. Non basta il gol di Pasalic per i rossoneri che vanno sotto già dopo 11 minuti di gioco per mano dell'autogol di Paletta. In virtù di questo pareggio il Milan rimane al 7° posto a meno 4 punti dall'Atalanta di Gasperini che travolge il Genoa per 5 a 0. I padroni di casa tornano a fare punti ma rimangono all'ultimo posto a quota 13.



Il primo tempo si apre subito con il Milan alla ricerca del gol, ma è il Pescara a trovare il vantaggio al minuto 11 quando Paletta con un retropassaggio azzardato trova Donnarumma disattento, insaccando così la palla nella propria rete. Il Milan reagisce subito e si riversa nell'area abruzzese con l'incontenibile Deulofeu. Proprio da un'azione dello spagnolo al minuto 40' arriva il pareggio rossonero con Pasalic abile a ribadire in rete una respinta della difesa di casa.



La seconda frazione di gioco si apre con un Milan poco voglioso e incisivo. Il Pescara si chiude bene e prova a far male in contropiede. La gara si infiamma quando al minuto 58' Montella manda in campo Lapadula. L'ex Pescara manca il gol in due occasioni, prima grazie all'opposizione di Fiorillo, poi grazie ad un salvataggio miracoloso di un difensore avversario che si invola murando la conclusione del neo entrato. Ma è al minuto 85' che arriva l'occasione più ghiotta per i rossoneri con il palo colpito da Romagnoli. Così il Milan si ferma a Pescara e vede l'Europa League sempre più lontana.



Tabellino

Pescara-Milan 1-1