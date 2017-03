Serie A, Palermo-Roma 0-3: pagelle e highlights. Diretta

Palermo-Roma 0-3, giocata oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 28a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Barbera.



Il posticipo della 28a giornata di Serie A al Barbera finisce con un secco 3-0 in favore dei giallorossi grazie ai gol di El Shaarawy, Dzeko e Bruno Peres. Per il Palermo arriva la seconda sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite in cui i tre punti non sono mai arrivati. Rosanero che si confermano così la squadra con il peggior rendimento casalingo e rimangono fermi al terzultimo posto con 15 punti, a -7 dall'Empoli. La Roma, invece, ritrova subito la vittoria dopo il ko con il Napoli e scavalca nuovamente proprio i partenopei riportandosi al secondo posto con 62 punti, sempre a -8 dalla Juventus capolista.



Gli uomini di Spalletti ottengono il massimo con il minimo sforzo, vincendo 3-0 con un Palermo che ci ha provato nel secondo tempo, ma deve incassare l'ennesimo ko. Primo tempo che si apre con un gol annullato ingiustamente a Nestorovski al 5' per un offside scattato per un presunto tocco di Aleesami che non sembra effettivamente esserci. Al 22' passano i giallorossi con El Shaarawy, bravo a battere Fulignati su assist di Grenier. La prima frazione scorre via senza altri particolari sussulti. Nella ripresa i rosanero provano ad alzare i ritmi e si affacciano più volte dalle parti di Szczesny, ma forse nel momento migliore subiscono il 2-0 ad opera di Dzeko al 76', abile a controllare di petto un lancio perfetto di Nainggolan e beffare il portiere rosanero in uscita. Nel recupero con il Palermo sbilanciato arriva anche il tris giallorosso firmato da Bruno Peres al termine di una ripartenza guidata bene da Dzeko e Strootman.



TABELLINO

Palermo-Roma 0-3

MARCATORI: 22' El Shaarawy (R), 76' Dzeko (R), 90+1' Bruno Peres (R).

PALERMO (4-2-3-1): Fulignati 6,5; Andelkovic 5,5, Cionek 6, Aleesami 6, Morganella 5,5; Embalo 5 (46' Diamanti 6,5), Gazzi 5,5; Chochev 5,5, Sallai 5, Bruno Henrique 5,5 (74' Lo Faso 6); Nestorovski 6.

A disp. Posavec, Marson, Vitiello, Gonzalez, Sunjic, Jajalo, Ruggiero, Trajkovski, Bonfiglio.

All. Diego Lopez 5.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny 6; Rudiger 5,5, Juan Jesus 6, Bruno Peres 7; Fazio 6,5, Mario Rui 6, Nainggolan 6,5, Paredes 6; Grenier 6,5 (64' Dzeko 7) , Salah 6 (80' De Rossi sv) ; El Shaarawy 7 (72' Strootman 6) .

A disp. , Alisson, Crisanto, Vermaelen, Emerson Palmieri, Gerson, Totti.

All. Luciano Spalletti 6,5.

ARBITRO: Gianluca Rocchi 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 15' Bruno Peres (R); 18' Bruno Henrique (P); 54' Paredes (R); 61' Grenier (R); 68' Gazzi (P).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 5-4. REC.: pt 1, st 3





Arbitro: ROCCHI 5,5 In collaborazione con il guardalinee annulla ad inizio partita un gol a Nestorovski. L'episodio è dubbio e difficile da giudicare al momento, ma poteva cambiare le sorti del match.