Serie A, Lazio-Torino 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Lazio-Torino 3-1, giocata oggi, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 28a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.

All'Olimpico di Roma, nel Monday Night della 28a giornata di Serie A, la Lazio supera per 3-1 il Torino. Quarta vittoria consecutiva dei padroni di casa che risalgono al quarto posto e guadagnano punti preziosi su Atalanta e Milan, ora rispettivamente a -5 e -6. Pesante scivolone invece per i granata che, dopo l’ultima vittoria contro il Palermo, ristagnano a 39 punti in attesa di ricevere l'Inter sabato prossimo al Grande Torino.

Primo tempo divertente e combattuto con grande spirito agonistico, specialmente dai padroni di casa. E' infatti la Lazio a manovrare e spingere in attacco con maggior intensità rispetto ai granata, più attendisti e limitati al contenimento. Nonostante le numerose occasioni da gol create, i ragazzi di Inzaghi non riescono però a rompere l’equilibrio e vanno quindi al riposo sul risultato di 0-0.



Ritmo tambureggiante anche nella ripresa dove il risultato si sblocca al 56' con Immobile, lesto a beffare Hart con un tocco ravvicinato. Il Torino reagisce al 72' quando il neo-entrato Maxi Lopez pareggia di testa su assist da calcio piazzato di Iturbe. Non mollano i padroni di casa che all'87' trovano nuovamente il vantaggio con uno splendido destro a giro di Keita e al 91' calano il tris con Felipe Anderson che non sbaglia a tu per tu con Hart.

TABELLINO

Lazio-Torino 3-1

MARCATORI: 56' Immobile (L), 72' Maxi Lopez (T), 87' Keita (L), 90+1' Felipe Anderson (L).

LAZIO (4-2-3-1): Strakosha 7; Hoedt 6,5, De Vrij 6,5 (46' Wallace 6,5), Basta 7, Radu 6,5 (27' Lukaku 7); Felipe Anderson 7,5, Parolo 6,5; Lulic 6,5, Biglia 6,5 (76' Keita 7), Milinkovic-Savic 6,5; Immobile 7.

A disp. , Adamonis, Vargic, Patric, Bastos, Crecco, Murgia, Djordjevic, Luis Alberto, Lombardi.

All. Simone Inzaghi 7,5.

TORINO (4-3-3): Hart 6; Rossettini 6, Barreca 5,5, Moretti 6, De Silvestri 5; Baselli 6 (47' Molinaro 5,5) , Benassi 5, Lukic 5; Belotti 5,5, Ljajic 5 (64' Maxi Lopez 7) , Iturbe 5,5 (74' Iago Falque sv) .

A disp. Padelli, Cucchietti, Castan, Zappacosta, Ajeti, Acquah, Gustafson, Valdifiori, Boyé.

All. Sinisa Mihajlovic 5,5.

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 38' Ljajic (T); 44' Lukaku (L); 74' Milinkovic-Savic (L).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 6-2. REC.: pt 3, st 3

PAGELLE







Arbitro:Gara diretta con attenzione e senza errori grossolani. Ben assistito, gestisce a dovere e senza protagonismi la sfida.