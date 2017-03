Serie A, Juventus-Milan 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Juventus-Milan 2-1, giocata oggi, venerdì 10 marzo 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 28a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Stadium.



Juventus-Milan 2-1, nell'anticipo della 28a giornata di Serie A. Un rigore contestatissimo concesso da Massa dopo un lungo consulto con l'addizionale Doveri decide un' intensa sfida dello Stadium. La trasformazione di Dybala regala ai bianconeri una vittoria meritata per il numero di occasioni create: solo un grande Donnarumma, oltre alla rete di Bacca al 43', ha permesso al Milan di restare in partita fino alla fine.



Juve pericolosa già al 4' con Pjaca: Donnarumma respinge. Il croato ci riprova all'8' ma il diagonale finisce sul fondo. Al 24' il portiere rossonero è decisivo su Higuain. Alla mezz'ora il vantaggio bianconero: Benatia da' il via all'azione e la conclude in rete, ricevuto il pallone da Dani Alves. La Juve si rilassa e il Milan pareggia al 43': contropiede di Deulofeu e tocco vincente di Bacca. I bianconeri caricano a testa bassa nella ripresa: Donnarumma respinge una punizione di Pjanic al 50', poi chiude lo specchio a Khedira al 52'. Minuto 61: il portiere rossonero devia sulla traversa un tiro da fuori area di Pjanic Al 73' doppio miracolo su Khedira e Higuain, la porta del Milan sembra stregata: Donnarumma salva ancora sul Pipita al 95' ma sul proseguire dell'azione, Massa punisce un tocco di braccio di De Sciglio su cross di Lichtsteiner, Dybala non fallisce e firma la vittoria bianconera.



Tempo effettivo: 28' nel primo tempo, 29' nel secondo tempo.



TABELLINO

Juventus-Milan 2-1

MARCATORI: 30' Benatia (J), 43' Bacca (M), 90+7' Dybala (Rig.) (J).

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 6,5; Benatia 6,5 (78' Rugani 6), Barzagli 6 (46' Lichtsteiner 6,5), Bonucci 6, Dani Alves 6; Pjanic 6,5, Khedira 6,5; Asamoah 6,5, Higuain 6,5, Pjaca 5,5 (89' Kean sv); Dybala 7.

A disp. , Neto, Audero, Alex Sandro, Marchisio, Lemina, Rincon.

All. Massimiliano Allegri 6,5.

MILAN (4-3-3): Donnarumma 8; De Sciglio 5,5, Romagnoli 6, Zapata 5,5, Paletta 6; Deulofeu 6,5, Sosa 5,5, Pasalic 6 (70' Poli 6) ; Bertolacci 5,5, Ocampos 5,5 (90' Vangioni sv) , Bacca 6,5 (54' Kucka 6) .

A disp. Storari, Plizzari, Gustavo Gomez, Antonelli, Calabria, Suso, Mati Fernandez, Lapadula.

All. Vincenzo Montella 5,5.

ARBITRO: Davide Massa 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 23' Pasalic (M); 36' Benatia (J); 39' Deulofeu (M); 57' Ocampos (M); 62' Romagnoli (M); 78' Pjanic (J); 87' Khedira (J); 89' Sosa (M); 90' Sosa (M).

ESPULSI: 90' Sosa (M).



: 0-0.: pt 1, st 7