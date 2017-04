Serie A, Inter-Milan 2-2: pagelle e highlights. Diretta

Inter-Milan 2-2, giocata oggi sabato 15 aprile 2017 alle ore 12:30. Match valido per la 32a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.



Per la 32esima giornata di Serie A, allo stadio Giuseppe Meazza va in scena il "Derby della Madonnina" numero duecentodiciotto della storia tra Inter e Milan: la pazza rimonta rossonera si compie all'ultimo secondo, finisce 2-2. L'Inter la sblocca al 36' con Candreva e raddoppia poco prima della fine del primo tempo con Icardi, Milan incapace di reagire. Nella ripresa però, i nerazzurri sprecano troppo in contropiede e vengono puniti nel finale: all'83' la riapre Romagnoli e al 97esimo minuto di gioco Zapata fa esplodere la Curva Sud. Inter che vede sfumare il sorpasso sui cugini a un secondo dalla fine: la squadra di Pioli si ferma a quota 56. Il Milan agguanta un pari preziosissimo e rimane in sesta posizione a quota 58.



Nei primissimi minuti c'è solo il Milan in campo: rossoneri arrembanti, che volano sulle ali di un ispiratissimo Deulofeu. E' proprio l'esterno spagnolo a colpire il palo al minuto 15: dribbling secco su Gagliardini e tiro da posizione impossibile, con il pallone che termina sul montante. Con il passare dei minuti però, l'Inter guadagna campo e inizia a rendersi pericolosa dalle parti di Donnarumma. Al minuto '36, De Sciglio buca la chiusura su Candreva, che aggancia un lancio di Gagliardini e supera Donnarumma con un tocco morbido: vantaggio nerazzurro. Prima del duplice fischio, c'è spazio anche per il raddoppio degli uomini di Pioli: Perisic scappa via sulla sinistra e serve ad Icardi un pallone facile facile per il suo primo gol in una stracittadina milanese (nelle otto partite precedenti era rimasto a secco).



Ripresa che si apre come si era chiuso il primo tempo: Inter pericolosa e Milan Deulofeu-dipendente. Tra il 55' e il '57 Perisic si divora due match point: prima ignorando Icardi a centro area e poi concludendo debolmente da pochi passi. La svolta del match la danno gli ingressi in campo di Locatelli e di Lapadula, che infondono cattiveria ad una squadra che sembrava ormai rassegnata. Al 83', sugli sviluppi di un corner dalla destra, Romagnoli anticipa Miranda con una zampata da bomber e riapre la partita. L'Inter va inspiegabilmente in apnea e la palla rimane incollata ai giocatori di Montella. Al 97' di gioco, una sponda di Mati libera Zapata sul secondo palo: girata al volo del colombiano, palla che sbatte sulla traversa e oltrepassa la linea. Esplode la Curva Sud, mani nei capelli per i giocatori nerazzurri, che buttano nel cestino il sorpasso sui cugini uscendo dalla partita con 15 minuti d'anticipo.



TABELLINO

Inter-Milan 2-2

MARCATORI: 36' Candreva (I), 44' Icardi (I), 83' Romagnoli (M), 90+7' Zapata (M).

INTER (4-2-3-1): Handanovic 6,5; Miranda 6,5, D'Ambrosio 6, Nagatomo 6,5, Gagliardini 6; Joao Mario 7 (81' Murillo 6), Kondogbia 6,5; Medel 6,5, Perisic 6,5 (67' Eder 6), Candreva 6,5 (90' Biabiany sv); Icardi 6,5.

A disposizione: Carrizo, Andreolli, Ansaldi, Sainsbury, Santon, Banega, Brozovic, Palacio, Gabriel Barbosa.

Allenatore: Stefano Pioli 5,5.

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6; De Sciglio 5, Romagnoli 6,5, Zapata 7, Calabria 5,5 (82' Ocampos 6) ; Deulofeu 7,5, Suso 6, Mati Fernandez 5,5; Sosa 6 (75' Lapadula 6) , Kucka 5 (58' Locatelli 6) , Bacca 5.

A disposizione: Storari, Plizzari, Gustavo Gomez, Vangioni, Paletta, Antonelli, Honda, Poli.

Allenatore: Vincenzo Montella 6.

ARBITRO: Daniele Orsato 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 35' Kucka (M); 37' Candreva (I); 90' Locatelli (M); 90' Gagliardini (I).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 2-4.



pt 1, st 7

LE PAGELLE COMMENTATE:

Arbitro: ORSATO 6 - Dirige la gara all'inglese e non sbaglia quasi nulla. Nel finale, la Goal Line Technology lo aiuta in una decisione difficilissima a tempo quasi scaduto.