Serie A, Roma-Genoa 3-2: pagelle e highlights. Diretta

Roma-Genoa 3-2, giocata oggi domenica 28 maggio 2017 alle ore 18. Match valido per la 38a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.

Per la 38esima giornata di Serie A, in un Olimpico vestito a festa per l'addio di Totti, la Roma supera in extremis il Genoa e conquista il secondo posto: finisce 3-2. La sblocca il giovanissimo Pellegri dopo appena 3', ma il solito Dzeko pareggia i conti al 11'. Nella ripresa, il 2-1 firmato De Rossi sembra aver chiuso i conti, ma il pari di Lazovic riporta virtualmente il Napoli al secondo posto a dieci dalla fine. Quando tutto sembra ormai deciso, il neo entrato Perotti sfrutta al meglio un assist di Dzeko e fa esplodere l'Olimpico.

Bastano solo 180" a Pietro Pellegri, sedici anni e due mesi, per trovare la prima rete in Serie A alla terza presenza: lancio dalle retrovie di Lazovic per la galoppata del classe 2001, che protegge il pallone e supera Szczesny. La Roma è sotto, l'entusiasmo incontenibile del fischio d'inizio si trasforma in una pioggia di fischi. I giallorossi non riescono a sviluppare il gioco con la solita fluidità, e si affidano alle iniziative dei propri attaccanti. Al 11', una gran giocata di Dzeko riporta il punteggio in parità: dopo l'iniziale respinta di Lamanna, il bosniaco appoggia in rete da due passi. La Roma prova a riversarsi in avanti, ma senza troppa convinzione e coralità di gioco.

La ripresa inizia di fatto al minuto 54', quando arriva il momento atteso da tutto l'Olimpico. Spalletti toglie uno spento Salah e regala l'ultima passerella al numero 10, al Capitano, Francesco Totti. Tutto lo stadio si alza in piedi, il boato è impressionante, per l'uomo dei record giallorosso: 25 stagioni con la stessa maglia, 619 partite in Serie A, 307 reti e 123 assist. Ben 47.098 minuti giocati nel massimo campionato, l'equivalente di 32 giorni e 17 ore. La Roma prova a scuotersi, con la spinta del pubblico e le giocate del Capitano, ma il Genoa resiste. Al '74 però, Dzeko riceve sulla linea di fondo e serve l'accorrente De Rossi: botta mancina e 2-1. Esplode l'Olimpico. Ma la festa del popolo giallorosso dura solo 5', spenta dal 2-2 firmato Lazovic. Il Napoli, avanti sulla Samp, è virtualmente secondo. Quando tutto sembra ormai compromesso, ci pensa il neo-entrato Perotti: ancora un assist di Dzeko, ancora una botta mancina, ancora avanti la Roma. Dopo sei minuti di recupero, può festeggiare l'Olimpico. L'ottavo Re di Roma abdica con una vittoria che vale il secondo posto.

TABELLINO

Roma-Genoa 3-2



MARCATORI: 3' Pellegri (G), 11' Dzeko (R), 74' De Rossi (R), 79' Lazovic (G), 90' Perotti (R).

ROMA (4-2-3-1): Szczesny 5,5; Rudiger 6, Fazio 6, Emerson Palmieri 6 (13' Mario Rui 5,5), Manolas 5,5; Nainggolan 6, Strootman 6; De Rossi 7, Dzeko 7, Salah 5 (54' Totti 6,5); El Shaarawy 5,5 (69' Perotti 6,5).

A disposizione: Lobont, Alisson, Juan Jesus, Bruno Peres, Vermaelen, Paredes, Grenier, Gerson.

Allenatore: Luciano Spalletti 6.

GENOA (3-5-2): Lamanna 6; Gentiletti 6, Biraschi 6,5, Munoz 6; Cofie 6,5, Hiljemark 5 (57' Cataldi 6) , Lazovic 7, Miguel Veloso 6,5, Laxalt 6,5; Palladino 6 (49' Ninkovic 6) , Pellegri 6,5 (69' Ntcham 6) .

A disposizione: Zima, Rubinho, Burdisso, Beghetto, Morosini.

Allenatore: Ivan Juric 6.

ARBITRO: Paolo Tagliavento 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 90' Dzeko (R); 90' Perotti (R).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 5-0.

RECUPERO: pt 2, st 6



LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: TAGLIAVENTO 6 - Qualche dubbio in occasione di una trattenuta su Dzeko nel primo tempo, così come lascia a desiderare la gestione dei cartellini nel finale.



Allenatore: SPALLETTI 6 - L'ultima partita alla guida della Roma non sarà ricordata per il gioco e la compattezza difensiva, ma è una vittoria che regala il secondo posto in campionato.

Allenatore: JURIC 6 - Il suo Genoa prova fino alla fine a rovinare la festa a i giallorossi, mancando l'impresa per pochissimo.