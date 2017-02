Serie A, Napoli-Genoa 2-0: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Napoli-Genoa 2-0, giocata venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 24a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Paolo.

TABELLINO

NAPOLI-GENOA 2-0

MARCATORI: 50' Zielinski (N); 68' Giaccherini (N).

NAPOLI (4-3-3): Reina 6; Albiol 6, Ghoulam 6,5, Koulibaly 5,5, Maggio 6; Diawara 6,5, Giaccherini 6,5 (72' Rog 5,5), Hamsik 7 (75' Allan 6); Zielinski 6,5, Insigne 6, Mertens 7,5 (78' Pavoletti sv). A disp.: Rafael, Sepe, Chiriches, Maksimovic, Jorginho, Milik. All.: Sarri.

GENOA (3-4-3): Lamanna sv; Burdisso sv, Gentiletti 6 (19' Orban sv), Munoz sv; Hiljemark sv, Laxalt sv, Lazovic sv, Miguel Veloso 6 (38' Cataldi sv); Rigoni sv, Palladino 5 (58' Taarabt sv), Simeone sv. A disp.: Rubinho, Zima, Edenilson, Beghetto, Cofie, Morosini, Ninkovic, Pandev, Pinilla. All.: Juric.

ARBITRO: Piero Giacomelli.

NOTE: Ammoniti: Rog (N), Burdisso, Orban (G).

Angoli: 12-4. Rec.: pt 2', st 3'.



Finisce 2-0 il match tra Napoli e Genoa, di scena al San Paolo e valido per la 24a giornata di campionato. Apre le marcature Zielinski al 50’, raddoppia Giaccherini al 68’. Con questo risultato il Napoli scavalca la Roma e si porta a -6 dalla Juventus, che deve ancora giocare. Buona la gara, vista in prospettiva di mercoledì, quando la squadra di Sarri incontrerà il Real Madrid al Bernabeu. Primo tempo attento del Genoa, cala invece nella ripresa. Juric sfortunato sui cambi forzati.



Nel primo tempo il Genoa inizia con maggiore aggressività; pressing alto e ripartenze veloci. Il centrocampo del Napoli si trova preso in una morsa e non riesce a trovare grandi spazi per lanciare le tre punte. Solo con il passare dei minuti, la maglia del Genoa tende ad allentarsi e gli esterni partenopei riescono a inserirsi con maggiore frequenza. Prima dell’intervallo, Juric è costretto a cambiare Gentiletti e Miguel Veloso per dei problemi muscolari.



La ripresa procede sui binari di fine primo tempo: il Napoli spinge con maggiore insistenza, nonostante la buona trama di gioco del Genoa. Bastano 5 minuti e Zielinski, dopo una splendida giocata di Mertens, buca Lamanna con un preciso sinistra da fuori area. Al 68' arriva il raddoppio di Giaccherini, sempre su invenzione di uno scatenato Mertens. A quel punto la partita è chiusa, con i padroni di casa che gestiscono il risultato e Sarri richiama in panchina i big, in vista di mercoledì.



PAGELLE

NAPOLI VOTO VOTO GENOA REINA 6 6 LAMANNA MAGGIO 6 5,5 MUNOZ KOULIBALY 5,5 5,5 BURDISSO ALBIOL 6 6 GENTILETTI GHOULAM 6,5 5,5 LAZOVIC ZIELINSKI 6,5 6 VELOSO DIAWARA 6,5 6 RIGONI HAMSIK 7 6 LAXALT GIACCHERINI 6,5 5 HILJEMARK MERTENS 7,5 5 PALLADINO INSIGNE 6 6,5 SIMEONE Sostituzioni Sostituzioni ROG 5,5 5,5 ORBAN ALLAN 6 6 CATALDI PAVOLETTI s.v. 6 TAARABT All. Sarri 7 6 All. Juric



LE PAGELLE COMMENTATE DI NAPOLI-GENOA