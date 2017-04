Serie A, Fiorentina-Inter 5-4: pagelle e highlights. Diretta

Fiorentina-Inter 5-4, giocata oggi sabato 22 aprile 2017 alle ore 20:45. Match valido per la 33a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franchi.

Nella 33esima giornata di Serie A, all’Artemio Franchi la Fiorentina si impone 5-4 sull’Inter, portandosi così a quota 55 in classifica e a -2 dai neroazzurri, a secco di vittorie da ormai 5 giornate. Per i Viola, a segno Vecino e Babacar entrambi con una doppietta e Astori. Non sono bastate all’Inter la tripletta di Icardi, un gol di Perisic e il rigore parato da Handanovic a Bernardeschi sul risultato di 2-1 per gli ospiti. In una partita pirotecnica e caratterizzata dai continui cambi di fronte, è la Fiorentina a passare in vantaggio al 23’, quando Milic confeziona l’assist per Vecino che trova la sua prima rete stagionale. La reazione dell’Inter è però immediata e, nel giro di 5’, risponde prima con il pareggio di Perisic al 29’ su assist di Candreva, poi con Icardi servito profondo in verticale da Joao Mario.



Nella ripresa, al 52’, Babacar si procura un rigore su un fallo in area di D’Ambrosio, ma Bernardeschi tenta un cucchiaio da dimenticare e Handanovic nega il possibile 2-2. La rimonta Viola è soltanto rimandata al 63’, quando Borja Valero su corner trova Astori che di testa indirizza il pallone sul palo più lontano. L’Inter accusa il colpo, i padroni di casa acquistano fiducia e un minuto più tardi Vecino va ancora a segno dopo una cavalcata per vie centrali. Babacar diventa poi il protagonista dei successivi 20’: al 70’ fa 4-2 chiudendo un contropiede e al 79’ fa altrettanto su assist del neo entrato Salcedo. La partita sembra chiusa, ma nei minuti finali Icardi trova la tripletta realizzando il 3-5 all’88’ e il 4-5 al 92’, di ulteriore peso per lo spettacolo, ma inutili per l’esito finale.



Domenica prossima alle 15, i ragazzi di Sousa affronteranno al Renzo Barbera l'ormai condannato Palermo, che in casa si è imposto una sola volta in 16 partite. Nel posticipo delle 20.45 l'Inter, che nelle ultime 8 partite ha sempre subito gol, ospiterà a San Siro il Napoli, titolare del miglior attacco del campionato.



Tabellino

Fiorentina-Inter 5-4

MARCATORI: 23' Vecino (F), 29' Perisic (I), 34' Icardi (I), 63' Astori (F), 64' Vecino (F), 70' Babacar (F), 79' Babacar (F), 87' Icardi (I), 90+2' Icardi (I).

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Astori 7, Tomovic 6 (54' Salcedo 6,5), Badelj 6; Carlos Sanchez 5, Vecino 7,5, Bernardeschi 5 (57' Ilicic 6,5), Tello 4,5 (82' Cristoforo 5,5); Borja Valero 7, Milic 6; Babacar 7.

A disposizione: Sportiello, Dragowski, De Maio, Olivera, Saponara, Hagi, Maistro, Chiesa, Mlakar.

Allenatore: Paulo Sousa 6,5.

INTER (4-2-3-1): Handanovic 6,5; Miranda 5, D'Ambrosio 5, Nagatomo 5 (73' Eder 6) , Gagliardini 5; Joao Mario 5,5, Kondogbia 5 (76' Brozovic 6) ; Medel 5,5, Perisic 7, Candreva 6,5; Icardi 8.

A disposizione: Carrizo, Andreolli, Sainsbury, Santon, Murillo, Banega, Palacio, Biabiany, Gabriel Barbosa.

Allenatore: Stefano Pioli 5.

ARBITRO: Paolo Valeri 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 0' Handanovic (I); 75' Astori (F); 78' Carlos Sanchez (F); 90' Cristoforo (F).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 3-4.

RECUPERO: pt 1, st 4



: 61' 27"

LE PAGELLE COMMENTATE:

Arbitro: VALERI 6 - Un rigore forse eccessivamente generoso, ma lo si può leggere come la giusta punizione per i mezzi rigori non concessi.

Allenatore: SOUSA 6,5 - Sfrutta i due trequartisti per far accentrare i laterali dell'Inter e sfruttare le corsie laterali. Proprio in questo modo arriva il primo gol. La partita poi prende una piega pirotecnica, ma i suoi ragazzi ricevono continuamente il richiamo di imporsi con il giropalla.

Allenatore: PIOLI 5 - Da quel 7-1 refilato all'Atalanta il 12 marzo, la strada è andata in discesa, intesa come declino verso il basso. Totalmente allo sbando, ci provano i singoli (vedi Icardi).