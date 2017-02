Serie A, Inter-Empoli: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Inter-Empoli 2-0, giocata oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 24a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.

L'Inter supera l'Empoli nel match delle 15 della 24a giornata di Serie A. I nerazzurri dimenticano la sconfitta dello Juventus Stadium continuando a inseguire la zona Champions: a San Siro una rete per tempo basta per superare i toscani che restano a +8 sul Palermo terzultimo. Eder e Candreva firmano il 2-0 finale.

Entrambi i tecnici schierano squadre rivoluzionate per le assenze: l'Inter parte forte e all'11' Palacio costringe Skorupski al miracolo sul suo colpo di testa. Tre minuti più tardi il vantaggio nerazzurro: Eder di petto corregge in rete la sponda di Palacio sul cross deviato di Candreva. La reazione dell'Empoli termina con un tiro a giro di El Kaddouri respinto da Handanovic. Al 32' di nuovo protagonista Skorupski con una parata super su Gagliardini. Si va al riposo sull'1-0 per i nerazzurri.



A inizio ripresa la svolta del match: Gagliardini si divora il raddoppio, al 53' Krunic si fa chiudere lo specchio da Handanovic a tu per tu col portiere nerazzurro, sul cambio di fronte Eder serve Candreva che al volo col destro fa 2-0. Nel finale Skorupski evita la rete di Gagliardini, entrano Gabigol e Pinamonti senza lasciare il segno. L'Inter grazie a questi tre punti rimane a sei punti dal Napoli terzo, l'Empoli può comunque sorridere per le sconfitte di Crotone, Palermo e Pescara.

TABELLINO



INTER-EMPOLI 2-0

MARCATORI: 14' Eder (I); 54' Candreva (I).

INTER (3-4-1-2): Handanovic 7; D'ambrosio 6,5 (46' Ansaldi 5,5), Miranda 6, Murillo 6; Candreva 7, Gagliardini 6,5, Joao Mario 6, Kondogbia 6; Medel 6,5; Eder 6,5 (80' Pinamonti sv), Palacio 6,5 (73' Gabriel Barbosa 6). A disp.: Berni, Carrizo, Andreolli, Nagatomo, Sainsbury, Santon, Biabiany. All.: Pioli 6.

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 7; Cosic 5,5, Dimarco 5 (65' Barba 6), Laurini 5, Veseli 5,5; Croce 6, Diousse 6, El Kaddouri 6 (82' Tello sv); Krunic 5 (76' Zajc 6); Maccarone 5,5, Pucciarelli 5. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Zambelli, Buchel, Mauri, Picchi, Marilungo, Thiam. All.: Martusciello 5,5.

ARBITRO: Domenico Celi 5,5.

NOTE: Ammoniti: Dimarco, El Kaddouri (E), Kondogbia (I).

Angoli: 9-2. Rec.: pt 3', st 9'.





INTER VOTO VOTO EMPOLI HANDANOVIC 7 7 SKORUPSKI MURILLO 6 5,5 VESELI MEDEL 6,5 5 LAURINI MIRANDA 6 5,5 COSIC CANDREVA 7 5 DIMARCO GAGLIARDINI 6,5 6 CROCE KONDOGBIA 6 6 DIOUSSE D'AMBROSIO 6,5 5 KRUNIC JOAO MARIO 6 6 EL KADDOURI PALACIO 6,5 5,5 MACCARONE EDER 6,5 5 PUCCIARELLI Sostituzioni Sostituzioni ANSALDI 5,5 6 BARBA GABIGOL 6 6 ZAJC PINAMONTI s.v. s.v. TELLO All. Pioli 6 5,5 All. Martusciello

LE PAGELLE COMMENTATE DI INTER-EMPOLI