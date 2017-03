Serie A, Empoli-Napoli 2-3: pagelle e highlights. Diretta

Empoli-Napoli 2-3, giocata oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 12.30. Match valido per la 29a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Castellani.



Al Castellani si disputa un match valido per la 29esima giornata di Serie A con il Napoli che passa sull'Empoli per 3 a 2. Il primo tempo si conclude con il tris partenopeo grazie alle marcature di Mertens e Insigne (doppietta), poi nel secondo il tentativo di remuntanda dell'Empoli con i gol di El Kaddouri e Maccarone.



In virtù di questa vittoria la squadra di Sarri, in attesa del posticipo serale, scavalca la Roma salendo al secondo posto a quota 63 punti. Per l'Empoli è la terza sconfitta consecutiva in casa, adesso Martusciello rischia. Ai toscani forse ci vorrà uno scossone per smuovere la classifica, tuttavia il Palermo 18esimo, sebbene con una partita in meno, dista 7 punti.



Nella prima frazione di gioco va in scena il Napoli show con Mertens che sbaglia un rigore dopo soli 7 minuti di gioco. Passano poco più di 10 minuti e Insigne rimedia all'errore del compagno portando in vantaggio i suoi, complice l'errore di Costa. Poi lo stesso Mertens realizza il gol del 2 a 0 con uno splendido calcio di punizione. Infine al 38esimo è ancora Insigne con il secondo calcio di rigore a chiudere virtualmente la partita sul 3 a 0.



Il secondo tempo segna il ritorno dell'Empoli che al 70esimo accorcia le distanze con una punizione impeccabile di El Kaddouri. A meno di 10 minuti dalla fine poi è Maccarone che, realizzando il terzo rigore del match, riapre i giochi. Il Napoli soffre e incassa il contraccolpo ma alla fine porta a casa i tre punti.



TABELLINO

Empoli-Napoli 2-3

MARCATORI: 19' Insigne (N), 23' Mertens (N), 38' Insigne (Rig.) (N), 70' El Kaddouri (E), 82' Maccarone (Rig.) (E).

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 5,5, Bellusci 5,5, Costa 5, Pasqual 5,5; Diousse 5 (71' Mauri 5,5), El Kaddouri 6,5, Croce 6 (85' Dimarco sv); Krunic 5,5; Pucciarelli 5 (67' Maccarone 6), Thiam 5,5.

A disp. Pugliesi, Pelagotti, Zambelli, Veseli, Barba, Zajc, Buchel, Marilungo.

All. Giovanni Martusciello 6.

NAPOLI (4-3-3): Reina 5,5; Hysaj 5,5, Chiriches 5,5, Ghoulam 5,5, Albiol 6; Allan 6,5, Jorginho 6 (61' Diawara 5,5) , Hamsik 6; Callejon 5,5, Mertens 6,5 (83' Milik sv) , Insigne 7,5 (76' Giaccherini 5,5) .

A disp. Rafael, Sepe, Strinic, Maggio, Maksimovic, Koulibaly, Zielinski, Rog, Pavoletti.

All. Maurizio Sarri 6.

ARBITRO: Antonio Damato 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 7' Costa (E); 31' Jorginho (N); 64' Diousse (E); 68' Callejon (N); 75' Mauri (E); 79' Hysaj (N); 84' Albiol (N).

ESPULSI: nessuno.



: 2-0.: pt 2, st 0