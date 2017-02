Serie A, Sassuolo-Chievo 1-3: pagelle e highlights. Diretta

Sassuolo-Chievo 1-3, giocata oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 24a giornata di Serie A. Leggi le pagelle in diretta, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mapei Stadium.

Chievo batte Sassuolo 3-1 in trasferta, nella 24a giornata di Serie A . Inglese indigesto al Sassuolo: è una tripletta dell'attaccante clivense a stendere gli uomini di Di Francesco. Incontro subito in salita per la squadra di casa, rimasta in dieci per l'espulsione di Letschert: il rigore per i veneti viene però sbagliato da Inglese. E' Matri a sbloccare la gara con un tap-in in area, ma il Chievo poi fa sua la gara con lo show di Inglese: è suo il colpo di testa al 39' che riporta il match in parità, seguito poi da una doppietta nella ripresa che chiude definitivamente i conti.

TABELLINO



SASSUOLO-CHIEVO 1-3

MARCATORI: 23' Matri (S), 39' Inglese (C); 57' Inglese (C), 67' Inglese (C).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Acerbi 5,5, Gazzola 5,5, Letschert 4, Peluso 5; Aquilani 5, Duncan 6, Pellegrini 6 (71' Ragusa 6); Politano 6, Berardi 6 (77' Iemmello 6), Matri 6,5 (55' Antei 5). A disp.: Pegolo, Pomini, Adjapong, Cannavaro, Dell’orco, Mazzitelli, Missiroli, Sensi, Ricci. All.: Di Francesco 5,5.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 7; Cacciatore 6, Dainelli 6, Gobbi 6 (46' Meggiorini 6), Spolli 6; Birsa 7 (73' De Guzman 6, 73' De Guzman 6), Castro 6, Hetemaj 5,5; Izco 6; Radovanovic 6, Inglese 7,5 (83' Gakpé 6). A disp.: Confente, Seculin, Frey, Gamberini, Sardo, Bastien, Depaoli, Kiyine, Rigoni. All.: Maran 6,5.

ARBITRO: Luca Pairetto.

NOTE: Espulso: Letschert (S) al 3'.

Ammoniti: Dainelli, Gakpé, Gobbi (C).

Angoli: 0-0. Rec.: pt 1', st 0'.





SASSUOLO VOTO VOTO CHIEVO CONSIGLI 6 7 SORRENTINO ACERBI 5,5 6 CACCIATORE GAZZOLA 5,5 6,5 DAINELLI LETSCHERT 4 6 SPOLLI PELUSO 5 6 GOBBI PELLEGRINI 6 5,5 HETEMAJ AQUILANI 5 6 RADOVANOVIC DUNCAN 6 6 IZCO POLITANO 6 6 CASTRO MATRI 6,5 7 BIRSA BERARDI 6 7,5 INGLESE Sostituzioni Sostituzioni ANTEI 5 6 MEGGIORINI RAGUSA 6 6 DE GUZMAN IEMMELLO 6 6 GAKPE All. Di Francesco 5,5 6,5 All. Maran

LE PAGELLE COMMENTATE DI SASSUOLO-CHIEVO