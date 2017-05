Serie A, Chievo-Roma 3-5: pagelle e highlights. Diretta

Chievo-Roma 3-5, giocata oggi, sabato 20 maggio 2017 alle ore 18. Match valido per la 37a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bentegodi.

TABELLINO

Chievo-Roma 3-5



MARCATORI: 15' Castro (C), 28' El Shaarawy (R), 37' Inglese (C), 42' Salah (R), 58' El Shaarawy (R), 77' Salah (R), 83' Dzeko (R), 86' Inglese (C).

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino 5,5; Gamberini 6 (56' Frey 5), Cesar 5, Gobbi 6, Cacciatore 5,5; Radovanovic 5, Castro 7 (46' Pellissier 6), Birsa 6; Bastien 5,5, Depaoli 5,5; Inglese 7,5 (87' Vignato 6).

A disposizione: Bressan, Seculin, Spolli, Sardo, Troiani, De Guzman, Izco, Kiyine, Gakpé.

Allenatore: Rolando Maran 6.

ROMA (4-3-3): Szczesny 6; Rudiger 5,5, Fazio 5, Emerson Palmieri 6, Manolas 5,5; Paredes 6, Strootman 6,5, De Rossi 6; Dzeko 7 (86' Totti 6) , Salah 7,5 (82' Perotti 6) , El Shaarawy 7,5 (71' Nainggolan 6) .

A disposizione: Lobont, Alisson, Juan Jesus, Bruno Peres, Vermaelen, Mario Rui, Grenier, Gerson.

Allenatore: Luciano Spalletti 7.

ARBITRO: Antonio Damato 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 16' Castro (C); 47' Radovanovic (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 3-6.



RECUPERO: pt 0, st 3