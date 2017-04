Serie A, Chievo-Crotone 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Chievo-Crotone 1-2, giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bentegodi.

Primo successo in trasferta in Serie A per il Crotone: nel match valido per la 30a giornata di Serie A, la squadra di Nicola espugna 2-1 il Bentegodi grazie alle reti di Ferrari e Falcinelli. Inutile per il Chievo il pari momentaneo firmato da Pellissier.



Proprio l'attaccante e Seculin sono le novità di formazione di Maran, nel Crotone Stoian esterno di centrocampo e tandem Trotta-Falcinelli. Il Chievo parte forte: al 3' Cordaz respinge coi piedi il tiro di Inglese, qualche istante più tardi il portiere risponde al colpo di testa da distanza ravvicinata di Pellissier. Gli ospiti restano in partita e nella fase centrale del primo tempo si fanno pericolosi: al 13' Falcinelli spreca l'occasione da pochi passi, al 24' Rohden scalda i guantoni a Seculin. Il portiere del Chievo fa un miracolo qualche istante più tardi sul diagonale di Trotta. Nel finale si rivede il Chievo con un tiro di Castro a fil di palo.

L'inizio di ripresa è di marca calabrese: al 51' Trotta impegna Seculin, sul corner seguente Ferrari di testa porta in vantaggio il Crotone. Dopo due contropiedi pericolosi degli ospiti, il Chievo pareggia i conti al 57' con Pellissier sul cross di Castro. Al 71' Castro colpisce il palo, il match sembra essere destinato al pari ma all'82' Falcinelli con un tiro a giro dal limite dell'area firma il 2-1. Nel finale manca la reazione del Chievo: finisce 1-2, prima vittoria esterna della squadra di Nicola che ora è a -5 dall'Empoli. Secondo ko consecutivo del Chievo, fermo a 38 punti.



Tabellino

Chievo-Crotone 1-2

MARCATORI: 51' Ferrari (C), 57' Pellissier (C), 82' Falcinelli (C).

CHIEVO (4-3-1-2): Seculin 6,5; Dainelli 5, Gamberini 6 (64' Spolli 6), Frey 5,5, Cacciatore 6,5; De Guzman 6, Radovanovic 6, Castro 5,5; Birsa 5 (59' Meggiorini 5); Pellissier 6,5, Inglese 5,5 (85' Gakpé sv).

A disp. Pavoni, Sorrentino, Cesar, Izco, Bastien, Kiyine, Depaoli.

All. Rolando Maran 5,5.

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6,5; Ferrari 6,5, Ceccherini 5,5, Rosi 5,5, Martella 6; Rohden 6,5 (61' Nalini 6,5) , Crisetig 6,5, Capezzi 6 (81' Barberis 6) , Falcinelli 7 (87' Sampirisi 6,5) ; Stoian 6, Trotta 6,5.

A disp. , Festa, Viscovo, Dos Santos, Dussenne, Suljic, Kotnik, Tonev, Acosty, Simy.

All. Davide Nicola 6,5.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 65' Ceccherini (C); 68' Castro (C); 73' Rosi (C); 90' Radovanovic (C).

ESPULSI: nessuno.



2-9.pt 0, st 5