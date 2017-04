Serie A, Udinese-Cagliari 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Udinese-Cagliari 2-1, giocata oggi domenica 23 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Friuli.

Nella 33a giornata di campionato, allo Stadio Friuli di Udine, il match tra Udinese e Cagliari termina con la vittoria dei friulani per 2-1 grazie alle reti di Perica al 70° e di Angella al 73°, per i sardi invece in gol, il solito Borriello al 85°. Nel primo tempo meglio i bianconeri dei sardi, capaci nei primi minuti di creare diverse occasioni da rete e di sciupare, anche, un rigore calciato malissimo da Thereau.



Nel secondo tempo, la partita si accende con l'ingresso di Perica, il croato sigla con un bel destro da fuori la rete del vantaggio, pochi minuti più tardi Angella raddoppia sugli sviluppi di un corner segnando a due passi dalla porta. La reazione dei sardi, però, arriva troppo tardi con Borriello che sfrutta al meglio l'assist di Isla e di testa accorcia le distanze. L'Udinese con questo successo consolida l'undicesimo posto allontanando l'assalto , appunto del Cagliari, e si porta così a 5 lunghezze sui sardi a 43 punti. La prossima giornata di campionato l'Udinese scenderà in campo a Bologna, mentre i sardi ospiteranno il Pescara tra le mura amiche.



Il tabellino

Udinese-Cagliari 2-1



MARCATORI: 70' Perica (U), 73' Angella (U), 85' Borriello (C).

UDINESE (4-3-3): Karnezis 5,5; Angella 7, Danilo 6, Widmer 7, Felipe 6,5; Badu 6 (61' Kums 6), De Paul 6,5, Jankto 6 (90' Gabriel Silva sv); Hallfredsson 6, Zapata 6,5, Thereau 5,5 (66' Perica 7).

A disposizione: Scuffet, Perisan, Heurtaux, Ali Adnan, Evangelista, Balic, Matos, Ewandro.

Allenatore: Luigi Delneri 7.

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael 6,5; Bruno Alves 5, Murru 5,5, Salamon 5,5, Isla 6; Joao Pedro 5 (68' Farias 6,5) , Barella 6 (76' Faragò 5) , Deiola 6 (80' Padoin 6) ; Tachtsidis 6, Borriello 6,5; Sau 5,5.

A disposizione: Crosta, Gabriel, Miangue, Pisacane, Capuano, Di Gennaro, Biancu, Han.

Allenatore: Massimo Rastelli 6.

ARBITRO: Valerio Marini 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 58' Felipe (U); 69' Barella (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 4-1.



pt 0, st 3