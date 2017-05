Serie A, Cagliari-Milan 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Cagliari-Milan 2-1, giocata oggi domenica 28 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 38a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sant'Elia.

Nella 38a giornata di Serie A, allo stadio Sant'Elia, il Cagliari vince 2 a 1 contro il Milan, in gol per i sardi Joao Pedro al 17mo e Pisacane al 93mo mentre per i rossoneri Lapadula su rigore al 72mo. Nell'ultima gara della stagione il Cagliari saluta i propri tifosi regalando una vittoria allo scadere grazie a Pisacane che realizza il suo primo gol in Serie A.



Partita piacevolissima, senza ormai nessun obiettivo da raggiungere, la gara è stata giocata a viso aperto dalle due compagini. Nel primo tempo è il Cagliari ad essere più pericoloso e ad andar vicino alla rete con Ionita nei primi minuti, ma la traversa gli nega la gioia del gol, vantaggio che però arriva al 17mo con Joao Pedro, bravo a sfruttare un ottimo passaggio filtrante di Borriello e a freddare da pochi passi Donnarumma.



Nel secondo tempo i rossoneri reagiscono, in pochi minuti ottengono due rigori, per due falli ingenui dei sardi fischiati correttamente dall'arbitro Abisso. Sul primo rigore, calciato da Bacca, Crosta respinge ma non può far nulla sul secondo penality, battuto stavolta da Lapadula, che calcia centrale.



Milan che verso il finale di gara perde Paletta per una doppia ammonizione, regalando cosi un vantaggio numerico in favore dei sardi che lo sfruttano al meglio, al 94mo quando Donnaruma, su un calcio di punizione di Joao Pedro, respinge il pallone in area e Pisacane arriva più veloce di tutti e segna la rete che vale i tre punti. Questa vittoria porta i sardi momentaneamente, in attesa delle altre gare, al 11mo posto, per il Milan invece una sconfitta indolore, i rossoneri chiudono la propria stagione al 6°posto.



TABELLINO

Cagliari-Milan 2-1



MARCATORI: 17' Joao Pedro (C), 72' Lapadula (Rig.) (M), 90+3' Pisacane (C).

CAGLIARI (4-3-2-1): Crosta 7; Pisacane 7, Murru 6 (34' Miangue 6), Joao Pedro 7, Faragò 6,5; Padoin 6, Ionita 5,5, Deiola 6 (80' Biancu 6); Tachtsidis 6, Farias 7; Borriello 5,5 (70' Han 6,5).

A disposizione: Rafael, Daga, Salamon, Mastino, Di Gennaro.

Allenatore: Massimo Rastelli 7.

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6; Gustavo Gomez 6, Vangioni 5 (46' Lapadula 6,5) , Paletta 5, Calabria 6; Suso 6 (30' Ocampos 6,5) , Honda 5,5, Mati Fernandez 5,5; Kucka 5, Locatelli 5,5, Bacca 5 (77' Zapata 5,5) .

A disposizione: Storari, Bonaventura, Montolivo, Zanellato, Gabbia, Zucchetti, Pasalic, Bertolacci, Cutrone.

Allenatore: Vincenzo Montella 6.

ARBITRO: Rosario Abisso 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 42' Joao Pedro (C); 60' Deiola (C); 65' Gustavo Gomez (M); 66' Paletta (M); 75' Paletta (M); 77' Padoin (C).

ESPULSI: 75' Paletta (M).

ANGOLI: 3-4.



pt 5, st 3

LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: ABISSO 6,5 - Ottima la gestione della gara compreso i due rigori assegnati al Milan.

Allenatore: RASTELLI 7 - Non si riesce proprio a capire come un tecnico che riesce a portare la propria squadra, neo-promossa, alla salvezza con diverse giornate in anticipo, possa essere a rischio esonero.

Allenatore: MONTELLA 6 - Buona la reazione dei suoi nel secondo tempo, purtroppo c'è pochezza di idee lì davanti. Dall'anno prossimo si spera di poter contare su un parco giocatori più all'altezza del blasone del club.