Serie A, Cagliari-Lazio 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Cagliari-Lazio 0-0, giocata oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 29a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sant'Elia.

Finisce 0-0 tra Cagliari e Lazio, match del Sant’Elia valido per la 29a giornata di Serie A. La Lazio continua a non perdere mentre i padroni di casa interrompono il filotto di sconfitte e rimangono lontani dalla zona retrocessione. La formazione di Inzaghi mantiene la 4a posizione con 2 punti sull’Inter e Atalanta e a meno 5 dalla Roma.



Passano appena 8 minuti e il capitano del Cagliari, Dessena, è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare; Faragò prende il suo posto e Sau eredita la fascia da capitano. Primo tempo molto blando, giocato da entrambe le formazioni con poco movimento senza palla e poche idee. Le squadre non riescono mai a trovare i tempi e gli spazi per portarsi davanti al portiere avversario in maniera pericolosa. Nessuna azione pericolosa da segnalare.



Nella ripresa entrambe le formazioni alzano il tiro ed aumenta anche il ritmo di gioco. Succede poco nella realtà dei fatti, con una Lazio che prova ad essere più arrembante ma si infrange sulla diga sarda. Mancano le grandi occasioni per gli uomini di Inzaghi che arrivano in porta solo grazie a qualche conclusione dalla distanza. I rossoblu invece nella mezz’ora finale sfiorano il gol in almeno due occasioni: una con Padoin, che incrocia male con il sinistro, e poi con Farias, che non trova il tempo giusto di calciare da corta distanza.



TABELLINO

Cagliari-Lazio 0-0

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael 7; Bruno Alves 6,5, Pisacane 6,5 (85' Salamon sv), Murru 6, Isla 7; Dessena sv (8' Faragò 6,5), Joao Pedro 6,5, Padoin 6; Ionita 5,5, Tachtsidis 6; Sau 5,5 (67' Farias 7).

A disp. , Colombo, Crosta, Gabriel, Miangue, Di Gennaro, Han.

All. Massimo Rastelli 6,5.

LAZIO (4-3-3): Strakosha 7; Hoedt 7, De Vrij 6, Basta 5,5 (79' Patric 6) , Radu 6 (66' Djordjevic 4,5) ; Felipe Anderson 6,5, Parolo 5,5, Lulic 6,5; Biglia 6,5, Keita 6,5 (71' Luis Alberto 5,5) , Immobile 4,5.

A disp. , Adamonis, Vargic, Lukaku, Wallace, Crecco, Murgia, Mohamed, Lombardi.

All. Simone Inzaghi 6.

ARBITRO: Marco Guida 7

NOTE: nessuna

AMMONITI: 28' Faragò (C); 69' Biglia (L); 70' Isla (C); 70' Pisacane (C); 80' De Vrij (L).

ESPULSI: nessuno.



: 3-9.: pt 2, st 4