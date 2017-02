Serie A, Cagliari-Juventus 0-2: pagelle e highlights. Diretta

Cagliari-Juventus 0-2, giocata oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 24a giornata di Serie A. Leggi le pagelle in diretta, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sant'Elia.

La Juventus espugna il Sant'Elia per 2-0 grazie alla doppietta di Higuain. Per i padroni di casa arriva la seconda sconfitta consecutiva ed il primo stop casalingo dopo 3 risultati utili tra le mura amiche. Sardi che rimangono fermi a 27 punti in classifica ed al quattordicesimo posto. I bianconeri trovano la quinta vittoria consecutiva e si confermano la miglior difesa, non subiscono gol infatti da ben 522 minuti. Raggiunta quota 60 punti e nuovamente Roma a -7 e Napoli a -9. Il posticipo tra Cagliari e Juve finisce 2-0 in favore dei bianconeri. Primo tempo equilibrato in cui gli ospiti passano in vantaggio nell'unica occasione creata: Marchisio imbuca per Higuain che batte Rafael in uscita al 37'. Nella ripresa la capolista chiude subito i conti ancora con il Pipita, bravo a finalizzare un'ottima ripartenza con una puntata destra che si infila all'angolino. Da segnalare al 66' l'espulsione di Barella e una parata strepitosa di Buffon su Pisacane al 71'.

TABELLINO



CAGLIARI-JUVENTUS 0-2

MARCATORI: 37' Higuain (J); 48' Higuain (J).

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael 6,5; Bruno Alves 6, Capuano 5,5, Murru 5,5, Pisacane 6 (82' Padoin sv); Barella 5,5, Dessena 6 (62' Ionita 6), Di Gennaro 6; Isla 5,5; Borriello 6 (75' Ibarbo sv), Sau 6. A disp.: Colombo, Crosta, Gabriel, Miangue, Salamon, Deiola, Tachtsidis. All.: Rastelli 6.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 7; Alex Sandro 6, Bonucci 6, Chiellini sv (18' Rugani 6,5), Lichtsteiner 6,5; Cuadrado 6,5, Khedira 6; Marchisio 6,5 (65' Pjanic 6), Dybala 6,5 (90' Lemina sv), Higuain 7,5; Mandzukic 6. A disp.: Audero, Neto, Benatia, Dani Alves, Asamoah, Rincon, Sturaro, Pjaca. All.: Allegri 6,5.

ARBITRO: Giampaolo Calvarese.

NOTE: Espulso: Barella (C) al 66' per doppia ammonizione.

Ammoniti: Chiellini, Cuadrado, Lichtsteiner, Mandzukic, Marchisio (J), Di Gennaro, Isla (C).

Angoli: 3-1. Rec.: pt 3', st 4'.