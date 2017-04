Serie A, Cagliari-Chievo 4-0: pagelle e highlights. Diretta

Cagliari-Chievo 4-0, giocata oggi sabato 15 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 32a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sant'Elia.

Partita senza storia al Sant'Elia dove il Cagliari sconfigge nettamente il Chievo per 4-0 grazie ai gol di Borriello e Sau ed alla doppietta di Joao Pedro. Padroni di casa che ritrovano finalmente la vittoria tra le mura amiche dopo cinque partite e ripartono subito dopo la sconfitta di settimana scorsa contro il Torino. I rossoblu con i tre punti di oggi raggiungono in classifica proprio gli avversari di giornata al dodicesimo posto a quota 38. Per gli ospiti, invece, prosegue il momento di difficoltà. Quarta sconfitta consecutiva e una sola vittoria nelle ultime sei partite per la formazione di Maran che sta scivolando lentamente nei bassifondi della classifica.

Prova davvero da applausi per gli uomini di Rastelli che incanalano il match sui binari giusti sin dall'inizio. All'11' il vantaggio grazie al tap-in vincente di Borriello, seguito 4 minuti dopo dal diagonale ad incrociare di Sau che vale il raddoppio. Prima del termine della prima frazione di gioco arriva anche il tris grazie a Joao Pedro al 40'. Nel secondo tempo ritmi nettamente più bassi e senza particolari sussulti fino all'89' quando Joao Pedro firma la sua doppietta personale grazie ad un clamoroso pasticcio difensivo ad opera della coppia Seculin-Cesar. Veneti davvero mai in partita che hanno pagato le diverse assenze importanti alle quali si sono aggiunte nei primi venticinque minuti anche gli infortuni di Cacciatore e Meggiorini.

TABELLINO

Cagliari-Chievo 4-0

MARCATORI: 11' Borriello (Ca), 15' Sau (Ca), 40' Joao Pedro (Ca), 89' Joao Pedro (Ca).

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael 7 (90' Colombo sv); Bruno Alves 6, Murru 6,5, Salamon 6,5, Isla 6; Joao Pedro 7,5, Ionita 6, Deiola 6,5 (73' Barella 6); Tachtsidis 6,5, Borriello 6,5; Sau 7 (67' Farias 6).

A disposizione: Crosta, Gabriel, Miangue, Capuano, Di Gennaro, Faragò, Padoin, Han.

Allenatore: Massimo Rastelli 7.

CHIEVO (4-3-1-2): Seculin 5; Dainelli 5, Cesar 4, Cacciatore 5,5 (18' Spolli 5) , De Guzman 5 (68' Bastien 6) ; Radovanovic 5, Izco 5,5, Castro 6; Hetemaj 5,5; Pellissier 5, Meggiorini 5,5 (26' Gakpé 5,5) .

A disposizione: Bressan, Confente, Troiani, Kiyine, Depaoli.

Allenatore: Rolando Maran 5.

ARBITRO: Gianluca Manganiello 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 16' Castro (Ch); 35' Deiola (Ca); 76' Cesar (Ch); 87' Ionita (Ca).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 1-4.



: pt 2, st 2