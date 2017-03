Serie A, Sassuolo-Bologna 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Sassuolo-Bologna 0-1, giocata oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 12.30. Match valido per la 28a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mapei Stadium.



Finisce 0-1 il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Bologna, valido per la 28a giornata di Serie A. Il gol vincente è di Destro al 58’ su assist di Dzemaili. La formazione ospite ritrova la vittoria dopo un lungo digiuno. Con questi tre punti il Bologna raggiunge proprio il Sassuolo in classifica. La formazione di casa incappa nella 3a sconfitta nelle ultime 5 gare disputate.



Nel primo tempo entrambe le formazioni partono bene, riuscendo a costruire diverse azioni. Dopo il primo quarto d’ora, le squadre vanno un po’ in confusione, commettendo una serie di errori a centrocampo che non permettono di far sviluppare l’azione. Il Sassuolo soprattutto arriva spesso davanti all’area avversaria ma sbaglia sempre il passaggio decisivo per le punte e dunque le occasioni sfumano. Il Bologna prova maggiormente a sfruttare le ripartenze veloci ma la difesa neroverde sembra aver preso le misure al tridente ospite. Tre gialli inutili nel primo tempo per Cannvaro, Helander e Berardi.



Nella ripresa, la formazione di casa entra in campo con un’altra grinta, non mostrata nel primo tempo. Il Sassuolo si avvicina più volte al gol del vantaggio ma i difensori ospiti e la poca determinazione sotto porta portano a mantenere il risultato in equilibrio. Nel miglior momento nero verde però è il Bologna a trovare il gol. Di Francesco apparecchia l’azione per Dzemaili che, in area, serve al centro Destro. Il numero 10, a portiere battuto, deve solo appoggiare in rete, ritrovando così il gol che mancava da Gennaio. A quel punto sono i rossoblu che vanno vicinissimi alla rete del raddoppio ma per poca convinzione e buoni interventi di Consigli, il risultato rimane 0-1. Nel finale Acerbi impegna Mirante con un preciso tiro a giro di destro.

TEMPO EFFETTIVO PT 30’35”+ 57” RECUPERO (1’ assegnato ); ST 31’47” +2’49” REC’ (4' assegnati).



TABELLINO

Sassuolo-Bologna 0-1

MARCATORI: 58' Destro (B).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Peluso 6, Acerbi 7, Gazzola 6,5, Cannavaro 5,5; Pellegrini 6 (67' Missiroli 5,5), Politano 7, Aquilani 5 (63' Ragusa 5); Duncan 6,5, Matri 5,5 (77' Iemmello 6,5), Berardi 6,5.

A disp. Pomini, Pegolo, Lirola, Dell'Orco, Letschert, Adjapong, Mazzitelli, Ricci.

All. Eusebio Di Francesco 6.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante 6,5; Helander 6,5, Maietta 7, Masina 6,5, Torosidis 5,5 (71' Krafth 6) ; Pulgar 6, Verdi 7, Di Francesco 7 (78' Krejci sv) ; Donsah 5,5 (55' Viviani 6) , Dzemaili 6,5, Destro 7,5.

A disp. Da Costa, Sarr, Oikonomou, Gastaldello, Taider, Nagy, Sadiq, Petkovic.

All. Roberto Donadoni 7.

ARBITRO: Paolo Valeri 7

NOTE: nessuna

AMMONITI: 25' Cannavaro (S); 33' Helander (B); 41' Berardi (S); 58' Destro (B); 60' Politano (S); 64' Di Francesco (B); 64' Torosidis (B); 82' Masina (B).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 7-7. REC.: pt 1, st 4







Arbitro: VALERI 7 Buona la gestione di gara dell'arbitro che tiene sempre sotto controllo le due squadre. Forse eccessivamente severo con i cartellini, è sempre attento