Serie A, Palermo-Bologna 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Palermo-Bologna 0-0, giocata oggi sabato 15 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 32a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Barbera.

La gara è stata di fatto molto equilibrata. Meglio il Bologna in avvio, pur senza creare clamorose palle-gol. L'espulsione di Pulgar al 25' per una parola di troppo nei confronti di Banti rischia di favorire il Palermo, ma la migliore occasione della prima frazione capita al 31' sui piedi Di Francesco, con l'ex Lanciano incapace di freddare Fulignati dopo uno scatto palla al piede di quaranta metri.

Nella ripresa inevitabilmente spingono con maggiore convinzione i rosanero. Lo Faso sfiora il primo gol in A con un destro a giro velenoso. Quindi Bruno Henrique e Jajalo ci provano senza fortuna con due botte da fuori. A metà ripresa ancora Di Francesco in contropiede si fa ipnotizzare da Fulignati. Ma è nel finale che i rosanero sciupano ancora due clamorose palle da tre punti: prima Diamanti -ben servito da Lo Faso- liscia clamorosamente la conclusione, poi Sallai a tre metri dalla porta manda alle stelle di esterno. La gara termina così senza vincitori, né vinti con il Palermo aggrappato alla serie A da una mera questione aritmetica

Tabellino

Palermo-Bologna 0-0

PALERMO (4-3-3): Fulignati 7; Andelkovic 6, Cionek 5,5, Aleesami 6,5, Sunjic 6,5; Chochev 5,5, Bruno Henrique 6, Jajalo 6 (76' Diamanti 4,5); Trajkovski 5,5 (74' Sallai 5), Balogh 5 (40' Lo Faso 6), Nestorovski 5.

A disposizione: Posavec, Marson, Vitiello, Rispoli, Goldaniga, Morganella, Pezzella, Gazzi, Ruggiero.

Allenatore: Diego Bortoluzzi 6.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante 6; Maietta 7, Masina 6, Gastaldello 6,5, Torosidis 6,5; Pulgar 5, Taider 6,5, Verdi 6 (89' Krafth sv) ; Di Francesco 6,5 (82' Krejci sv) , Dzemaili 6, Petkovic 5,5 (77' Sadiq 6) .

A disposizione: Da Costa, Sarr, Oikonomou, Mbaye, Viviani, Destro.

Allenatore: Roberto Donadoni 6.

ARBITRO: Luca Banti 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 27' Jajalo (P); 37' Cionek (P); 38' Verdi (B); 53' Aleesami (P); 74' Sunjic (P); 79' Masina (B).

ESPULSI: 24' Pulgar (B).

ANGOLI: 0-0.

Le pagelle commentate

Arbitro: Luca Banti 5 Ha sulla coscienza l'espulsione di Pulgar per un fallo che, in realtà, il numero 5 del Bologna non commette. Questa decisione penalizza i rossoblù e cambia la partita.

Bortoluzzi 6: Interrompe una striscia di sconfitte lunga due mesi ma non può bastare: la sua squadra ha un senso ma non ha valori, né tantomeno fortuna. Vittima sacrificale.

Donadoni 6: Il suo Bologna anche in dieci mostra compattezza e verve insospettabili.