Serie A, Milan-Bologna 3-0: pagelle e highlights. Diretta

Milan-Bologna 3-0, giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.



Dopo tre anni di digiuno, il Milan torna in Europa. I rossoneri accedono matematicamente ai preliminari di Europa League grazie al successo contro il Bologna nella 37a giornata di Serie A: a San Siro finisce 3-0 grazie ai gol di Deulofeu, Honda e Lapadula. In apertura la prima palla gol del match è per il Bologna: al 9' Destro svetta su tutti ma manda a lato da ottima posizione. Cinque minuti più tardi Lapadula spreca una clamorosa occasione da pochi passi a porta spalancata. Nella seconda parte del primo tempo poca incisività dei rossoneri che si disuniscono e rischiano sulle iniziative avversarie: Krejci al 32' manca la deviazione a tu per tu con Donnarumma sul cross dalla destra. Si va al riposo sullo 0-0 tra i fischi di San Siro.



Nella ripresa il Milan entra in campo con più determinazione: al 48' tiro di Romagnoli impreciso, al 62' Lapadula si fa respingere il tentativo da poca distanza mentre Bacca esce tra lo stupore di tutti (al suo posto entra Honda). Al 69' la svolta del match: Mati Fernandez inventa dal limite dell'area per Deulofeu che firma l'1-0. Quattro minuti più tardi il raddoppio rossonero con Honda che batte Mirante su punizione. Sul 2-0 il Bologna esce dalla partita mentre la squadra di Montella continua a costruire occasioni e al 91' c'è gioia anche per Lapadula (3-0). Con questa vittoria il Milan si assicura il sesto posto e sarà ai preliminari di Europa League a fine luglio. Terzo ko consecutivo in trasferta per il Bologna che domenica chiuderà il proprio campionato in casa contro la Juventus campione d'Italia.



TABELLINO

Milan-Bologna 3-0

MARCATORI: 69' Deulofeu (M), 73' Honda (M), 90+1' Lapadula (M).

MILAN (3-5-2): Donnarumma 6; Romagnoli 6,5, Gustavo Gomez 5,5, Vangioni 6,5; Paletta 6,5, Deulofeu 6,5 (85' Cutrone ), Montolivo 6,5, Pasalic 6,5, Bertolacci 4,5 (46' Mati Fernandez 7); Lapadula 5,5, Bacca 5 (58' Honda 6,5).

A disposizione: Storari, Guarnone, Zapata, Calabria, Altare, Sosa, Kucka, Locatelli, Ocampos.

Allenatore: Vincenzo Montella 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Mirante 6; Mbaye 6,5 (64' Krafth 5,5) , Helander 6, Gastaldello 5,5, Torosidis 6; Taider 5,5, Verdi 5,5; Krejci 6 (56' Rizzo 5,5) , Di Francesco 6 (15' Okwonkwo 6) , Donsah 6,5; Destro 5,5.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Oikonomou, Masina, Pulgar, Viviani, Nagy, Sadiq, Petkovic.

Allenatore: Roberto Donadoni 5,5.

ARBITRO: Piero Giacomelli 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 5' Helander (B); 70' Deulofeu (M); 72' Gastaldello (B); 90' Cutrone (M).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 10-3.

RECUPERO: pt 1, st 2

LE PAGELLE COMMENTATE



Arbitro: GIACOMELLI 6 - Buona gestione della partita da parte del fischietto di Trieste



Allenatore: MONTELLA 6 - Dopo la fiammata iniziale, consueto primo tempo 'soft' della sua squadra che poi accelera nella ripresa. Alcune scelte continuano a non convincere (Bertolacci in primis), per il futuro servirà un grande ricambio.

Allenatore: DONADONI 5,5 - Bologna ben messo in campo che tiene testa al Milan nella prima ora di gioco ma nel finale cade sotto i colpi di Deulofeu, Honda e Lapadula