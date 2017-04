Serie A, Fiorentina-Bologna 1-0: pagelle e highlights. Diretta

Fiorentina-Bologna 1-0, giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franchi.



Allo stadio Franchi, per la 30esima giornata di Serie A, la Fiorentina supera di misura il Bologna: finisce 1-0. La rete decisiva arriva al 51' e porta la firma di Khouma Babacar (entrato da 5' al posto di Kalinic), su assist di Milic. La Viola sale così a quota 51 (-3 dal Milan) e conquista la terza vittoria consecutiva, mantenendo la propria porta inviolata per la quarta partita di seguito. Il Bologna interrompe la sua striscia positiva di 2 vittorie di fila e si ferma a quota 34. Non si interrompe il tabù del Franchi: negli ultimi 5 confronti in questo stadio i felsinei hanno sempre perso, senza mai riuscire a trovare il gol.



Avvio giocato su ritmi alti, la Viola costruisce gioco e il Bologna si fa pericoloso in contropiede. La prima occasione arriva con Verdi al 8' ma è bravo Badelj a murarne il tiro. La Fiorentina cresce con il passare dei minuti e cresce anche il possesso palla, con i felsinei costretti ad abbassare sempre di più il baricentro. Nonostante un predominio territoriale evidente, Mirante non è chiamato a compiere interventi importanti: prima frazione che termina sullo 0-0.



Nell'intervallo rimane negli spogliatoi Kalinic per un problema alla schiena, dentro Babacar. Proprio il senegalese, fresco di esordio con la propria nazionale, trova la rete che sblocca il match al 51': cross perfetto dalla sinistra di Milic e incornata all'angolino del numero 30. Donadoni prova a dare una scossa ai suoi con i cambi e inserisce Nagy e Dzemaili, ma non riesce ad ottenere gli effetti sperati. La Viola gestisce il possesso e rischia più volte di segnare il 2-0, ma un super Mirante riesce ad opporsi ai tentativi dalla distanza di Saponara e Borja Valero. Finisce 1-0 per i toscani, terza vittoria consecutiva: il Milan è ora distante solo tre lunghezze.



Tabellino

Fiorentina-Bologna 1-0

MARCATORI: 51' Babacar (F).

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Astori 6, Tomovic 6, Badelj 6; Carlos Sanchez 6,5, Tello 7 (84' Chiesa sv), Cristoforo 6, Borja Valero 6; Milic 6,5, Ilicic 6 (71' Saponara 6); Kalinic 6 (46' Babacar 6,5).

A disp. , Satalino, Sportiello, De Maio, Olivera, Salcedo, Hagi, Maistro.

All. Paulo Sousa 6,5.

BOLOGNA (3-5-2): Mirante 7; Mbaye 5, Maietta 6,5, Gastaldello 6,5; Torosidis 5 (78' Di Francesco sv) , Viviani 6 (54' Dzemaili 6,5) , Taider 5 (55' Nagy 5,5) , Verdi 6,5, Krejci 6,5; Donsah 6, Destro 5.

A disp. Da Costa, Sarr, Oikonomou, Krafth, Masina, Valencia, Sadiq, Petkovic.

All. Roberto Donadoni 5,5.

ARBITRO: Daniele Doveri 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 29' Destro (B); 59' Badelj (F); 70' Tomovic (F); 79' Cristoforo (F); 88' Krejci (B).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 10-1. REC.: pt 3, st 4



TEMPO EFFETTIVO DI GIOCO: 62:06



LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: DOVERI 6 Match non difficile da gestire, ottima gestione dei cartellini.