Serie A, Bologna-Milan 0-1: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Bologna-Milan 0-1, giocata mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 24a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Dall'Ara. Bologna-Milan 0-1 Finale. I rossoneri passano al Dall'Ara nonostante due espulsi: giocata decisiva di Deulofeu e firma di Pasalic.

Impresa del Milan nel recupero della 18a giornata di Serie A. A Bologna i rossoneri vincono nel finale nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Paletta e Kucka: decisiva la rete di Pasalic su una giocata di Deulofeu per lo 0-1 finale. Il Milan parte meglio: al 5' Deulofeu e Pasalic non riescono a firmare il vantaggio. Dopo una serie di corner non sfruttati dai rossoneri, sale il Bologna: al 22' un'uscita provvidenziale di Donnarumma evita la rete di Krejci. Al 31' il portiere rischia di tradire gli ospiti non trattenendo il tiro-cross di Verdi, Dzemaili non ne approfitta. Infortunio per Romagnoli, entra Zapata. Al 37' cambia il match: Dzemaili viene steso al limite da Paletta, già ammonito ed espulso.



La ripresa si apre in salita per il Milan che rimane in nove per l'espulsione di Kucka al 58'. Il Bologna assedia i rossoneri costruendo due palle gol nitide: al 64' Donnarumma fa un miracolo sul colpo di testa di Krejci. Al 68' Pasalic si divora l'occasione del vantaggio, nel finale gli emiliani spingono senza però costruire palle gol: all'89' numero di Deulofeu per l'inserimento vincente di Pasalic. Finisce 0-1: il Milan resta in corsa per l'Europa, altra delusione per Donadoni.



TABELLINO



BOLOGNA-MILAN 0-1

MARCATORE: 89' Pasalic (M).

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa 6,5; Gastaldello 5,5 (63' Petkovic 5,5), Krafth 6,5, Maietta 5, Mbaye 5,5 (78' Torosidis sv); Dzemaili 5, Krejci 6,5, Nagy 6; Pulgar 5 (80' Viviani sv), Verdi 6, Destro 4,5. A disp.: Ravaglia, Sarr, Helander, Oikonomou, Di Francesco, Donsah, Rizzo, Taider, Sadiq. All.: Donadoni 5.

MILAN (4-3-3): Donnarumma 7; Abate 6, Paletta 5, Romagnoli 6 (32' Zapata 6,5), Vangioni 6,5; Kucka 5, Locatelli 5,5 (46' Gustavo Gomez 6,5), Pasalic 6,5; Suso 6, Bacca 5 (62' Poli 6,5), Deulofeu 8. A disp.: Plizzari, Storari, Bertolacci, Honda, Mati Fernandez, Cutrone, Lapadula, Ocampos. All.: Montella 6.

ARBITRO: Daniele Doveri 5,5.

NOTE: Espulsi: Kucka (M) al 58' per doppia ammonizione, Paletta (M) al 37' per doppia ammonizione.

Ammoniti: Abate, Vangioni (M), Dzemaili, Gastaldello, Mbaye, Nagy, Verdi (B).

Angoli: 7-9. Rec.: pt 3', st 9'.



LE PAGELLE