Serie A, Bologna-Chievo 4-1: pagelle e highlights. Diretta

Bologna-Chievo 4-1, giocata oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 29a giornata di Serie A. leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Dall'Ara.

TABELLINO

Bologna-Chievo 4-1

MARCATORI: 40' Castro (C), 61' Verdi (B), 72' Dzemaili (B), 90+3' Di Francesco (B), 90' Dzemaili (B).

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa 6; Krafth 6 (59' Di Francesco 7), Helander 6, Maietta 6,5, Gastaldello 6,5; Pulgar 6,5, Verdi 7,5, Krejci 7 (83' Mbaye sv); Nagy 6,5, Dzemaili 8, Destro 5,5 (69' Petkovic sv).

A disp. , Mirante, Sarr, Oikonomou, Viviani, Taider, Donsah, Sadiq.

All. Roberto Donadoni 7.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6; Spolli 5,5, Cesar 5,5, Frey 5,5 (83' Kiyine 6) , Cacciatore 5,5; Radovanovic 6, Castro 6,5, Birsa 6; Hetemaj 5 (78' De Guzman sv) ; Pellissier 5,5 (70' Izco 5) , Inglese 5,5.

A disp. Bressan, Seculin, Confente, Dainelli, Gamberini, Rigoni, Bastien, Depaoli, Ngissah.

All. Rolando Maran 5,5.

ARBITRO: Rosario Abisso 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 25' Pulgar (B); 28' Hetemaj (C); 42' Spolli (C); 54' Maietta (B); 64' Birsa (C).

ESPULSI: nessuno.



: 5-3.: pt 0, st 0