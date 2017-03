Serie A, Atalanta-Pescara 3-0: pagelle e highlights. Diretta

Atalanta-Pescara 3-0, giocata oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 29a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Atleti Azzurri.

Per la 29esima giornata di Serie A, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, l'Atalanta reagisce dopo il pesante K.O di San Siro superando agilmente il Pescara: finisce 3-0. La sblocca Gomez al 14' (decimo gol in stagione per lui), raddoppia Grassi al 69' e la chiude lo stesso argentino al 93'. Atalanta che ritrova la vittoria dopo un pareggio e una sconfitta, scavalcando in classifica il Milan e raggiungendo l'Inter a quota 55. Pescara sempre più ultimo a quota 12: decimo insuccesso nelle ultime 11 partite giocate per gli abruzzesi.



Primo tempo tutto di marca nerazzurra: Atalanta spumeggiante, Pescara che non tira mai in porta. La sblocca il Papu Gomez al 14': cross basso dell'olandese Hateboer, l'argentino controlla con la suola e scarica un potente destro che infila Bizzarri sul primo palo. Orobici che non si accontentano e vanno vicino al 2-0 in più occasioni: la migliore arriva con Toloi, che prova una rovesciata spettacolare ma trova un attento Bizzarri a mandare in angolo.



Nella ripresa non cambia il copione della gara, il Pescara non riesce mai ad impensierire Gollini, spettatore non pagante del match. Dopo numerose occasioni sprecate da Petagna, arriva il 2-0 della squadra di Gasperini: Grassi raccoglie un perfetto assist di Gomez e trafigge Bizzarri. Nel finale, subentra Paloschi e per poco non fa 3-0, con un tiro a botta sicura da pochi passi che sbatte sull'incrocio dei pali. 3-0 che arriva comunque a pochi secondi dal termine, con il solito Papu Gomez: piatto all'angolino su assist di Kessié. Finisce 3-0 per gli orobici, decima vittoria in 14 partite giocate tra le mura amiche.



TABELLINO

Atalanta-Pescara 3-0

MARCATORI: 14' Gomez (A), 69' Grassi (A), 90+3' Gomez (A).

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6,5, Masiello 6,5, Caldara 6; Hateboer 6,5, Cristante 6 (64' Kessie 6,5), Gomez 7, Freuler 6; Spinazzola 6; Grassi 6,5 (85' Migliaccio sv), Petagna 5 (63' Paloschi 5,5).

A disp. Berisha, Rossi, Zukanovic, Konko, Raimondi, Bastoni, D'Alessandro, Melegoni, Pesic, Mounier.

All. Gian Piero Gasperini 7.

PESCARA (4-3-3): Bizzarri 6; Crescenzi 5 (81' Bahebeck sv) , Biraghi 5,5, Zampano 6, Coda 5,5; Bovo 5,5, Verre 5,5 (70' Coulibaly 6) , Memushaj 5 (80' Kastanos sv) ; Benali 5,5, Muntari 5, Cerri 6.

A disp. Fiorillo, Campagnaro, Fornasier, Brugman, Mitrita, Cubas, Milicevic, Muric.

All. Zdenek Zeman 5.

ARBITRO: Michael Fabbri 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 27' Muntari (P); 63' Masiello (A); 68' Verre (P); 89' Hateboer (A).

ESPULSI: nessuno.



: 7-5.: pt 0, st 3