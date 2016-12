Premier League: risultati e classifica in diretta. Live

Non delude il derby della Merseyside di Liverpool. Da un parte i Reds con il chiaro obiettivo di conquistare i tre punti per non perdere contatto dalla vetta della classifica, dall'altra l'Everton che mira ad un posto in Europa. Tanti falli e poche azioni degne di nota nel primo tempo, la più ghiotta capita a Firmino per gli ospiti, ma l'attaccante spreca. Nella ripresa il Liverpool aumenta il ritmo e i Toffees vanno in difficoltà, ancora Firmino sfiora la rete, bravissimo il subentrato Joel Robles(secondo portiere) a dirgli di no. Ma nel finale entra Sturridge e la partita si sblocca, gran tiro al 94' dell'ex attaccante del City, la palla a portiere battuto colpisce il palo, Manè (ottavo gol in stagione) è il più veloce a ribadire in rete e a regalare derby e tre punti preziosi al Liverpool che si rilancia in classifica con 37 punti, portandosi a meno sei dalla capolista Chelsea.