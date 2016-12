Liga: risultati e classifica in diretta. Live

Ilconquista tre punti fondamentali e mette pressione al Real Madrid campione del mondo. Nella sedicesima giornata dii blaugrana si aggiudicano 4-1 il derby con l'Espanyol e chiudono il 2016 nel migliore dei modi. Doppio(un gol per tempo), poichiudono i conti: per la squadra di Quique Sanchez Flores inutile il momentaneo 3-1 di una vecchia conoscenza della Serie A, David Lopez.DopoSuarez fa esplodere il Camp Nou: lancio millimetrico di Iniesta, l'ex Liverpoole con destro al bacio beffa Diego Lopez per l'undicesima rete stagionale. Il gol numero 12 in campionato dell'uruguaiano è un tap-in dall'area piccola dopo un'ubriacante serpentina di Messi (, azione da vedere e rivedere). Minuto 68, sessanta secondi dopo il 2-0 Messi riporta la sfera nell'area avversaria e appoggia sulla sinistra per il fendente di Jordi Alba (prima rete in campionato per l'ex Valencia). Al 79' gli ospiti accorciano con l'ex Napolima concedono praterie enormi dietro: una situazione ideale per i contropiedi blaugrana, e così al 90' Suarez restituisce il favore a Messi e manda in rete l'argentino.per la squadra di Luis Enrique: Barcellona a quota 34 punti, -3 dal Real Madrid di(che però nel 2017 dovrà recuperare la sfida con il Valencia di Prandelli). In chiave salvezza pesantissimo 2-0 del Deportivo La Coruna all'Osasuna fanalino di coda, 1-1 tra