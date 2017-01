Coppa d'Africa 2017, Girone C: squadre, calendario e partite

Il gruppo C dell'edizione 2017 della Coppa d'Africa è composto dalla Costa d'Avorio campione in carica, dal Marocco, dal Congo e dal Togo. Gli Elefanti del ct Dussuyer sono tra le favorite al successo finale e puntano al tris: sono senza l'ex romanista Gervinho, infortunato, ma hanno comunque tanto talento con le punte Kalou e Bony e i giovani Bailly, centrale del Manchester United, e Kessie, mediano dell'Atalanta su cui ci sono i più grandi club d'Europa.

Il Marocco, campione nel 1976, punta sull'esperienza in difesa dello juventino Benatia e in avanti sul talento e sui colpi dei "cavalli pazzi" Belhanda, compagno di Balotelli al Nizza, e Boufal, in forza al Southampton. Nel girone anche il Togo, che si affida all'eterno bomber Adebayor, attualmente senza squadra, e il Congo, che vanta due arieti imponenti come Bakambu, del Villarreal, e Mbokani, dell'Hull City.

IL CALENDARIO DEL GIRONE B

Lunedì 16 gennaio

Costa d'Avorio-Togo (ore 17)

Congo-Marocco (ore 20)

Venerdì 20 gennaio

Costa d'Avorio-Congo (ore 17)

Marocco-Togo (ore 20)

Martedì 24 gennaio

Marocco-Costa d'Avorio (ore 20)

Togo-Congo (ore 20)