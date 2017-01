Coppa d'Africa 2017, Girone A: squadre, calendario e partite

Il Girone A della Coppa d'Africa 2017 è, sulla carta, uno di quelli più equilibrati. I riflettori saranno puntati tutti sul Gabon: la Nazionale allenata dall'ex tecnico di Real Madrid e Spagna, José Antonio Camachio, può contare su astri nascenti del calcio mondiale come il centrocampista della Juventus Mario Lemina e il bomber del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Protagonista atteso è anche il Camerun che, insieme al Ghana ha già conquistato in quattro occasioni il torneo continentale. Nazionale da non sottovalutare è quella del Burkina Faso che, quattro anni fa in Sudafrica, ha raggiunto e perso la finale contro la Nigeria. Appare invece come cenerentola del raggruppamento, almeno sulla carta, la Guinea Bissau.

IL CALENDARIO DEL GIRONE A

Sabato 14 gennaio

Gabon-Guinea (ore 17)

Burkina Faso-Camerun (ore 20)

Mercoledì 18 gennaio

Gabon-Burkina Faso (ore 17)

Camerun-Guinea (ore 20)

Domenica 22 gennaio

Gabon-Camerun (ore 20)

Guinea-Burkina Faso (ore 20)