NBA: Gallinari ko, infortunio all'inguine

Gallinari che incappa in nuovo infortunio. L'ala azzurra dei Denver Nuggets è rimasta vittima di uno strappo muscolare all'inguine della gamba sinistra ed è uscita al termine del terzo periodo della gara casalinga poi persa dai suoi 119-99 contro i Memphis Grizzlies. Incerti i tempi di recupero: il Gallo si sottoporrà a risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio che lo ha colpito.

Non trova pace Daniloche incappa in nuovo. L'ala azzurra deiè rimasta vittima di unoed è uscita al termine del terzo periodo della gara casalinga poi persa dai suoicontro i. Incerti i tempi di recupero: ilsi sottoporrà a risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio che lo ha colpito.

La malasorte non lascia in pace Danilo e i Denver Nuggets, alle prese anche coi problemi fisici della stella Nikola Jokic e dell'ala Will Barton. Coach Mike Malone ha detto riguardo l'ex Olimpia Milano: "Mi sembrava che l'inguine gli desse fastidio, lo vedevo fare stretching in campo a ogni pausa del gioco, muoversi in maniera un po' innaturale, lamentarsi". E proprio quell'inguine lo ha costretto ad uscire dal campo e ad andare dritto negli spogliatoi sul finire del terzo quarto dopo aver subito fallo da Vince Carter in penetrazione.

Gallinari ha lasciato il campo con 14 punti in 30 minuti ma soprattutto viene colpito da un nuovo infortunio in un periodo positivo per lui visto che viaggiava ad oltre 18 punti di media coi suoi in piena corsa per un posto nei playoff.