Sei Nazioni 2017: Inghilterra-Italia, O'Shea conferma tutti

Nonostante le due sconfitte nette contro Galles e Irlanda all'Olimpico nelle prime due giornate, Conor O'Shea non opera alcuna variazione e conferma gli stessi 31 convocati per la difficile partita di domenica 26 febbraio contro l'Inghilterra nel tempio di Twickenham, valida per il terzo turno del Sei Nazioni 2017. Il ct azzurro evidentemente crede in questo nucleo di giocatori anche se servirà una decisa scossa per provare ad invertire la rotta.

Infatti, se col Galles si era vista un'Italia determinata e battagliera almeno nel primo tempo, con l'Irlanda invece non c'è stata storia, con gli azzurri mai in gara da subito e dominati dalla nazionale del Trifoglio. Come fa sapere la Federazione, "la nazionale si radunerà al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma domenica 19 febbraio e venerdì 24 febbraio volerà a Londra in vista della partita contro il XV della Rosa, campione in carica ed al momento al comando della classifica del Torneo".

Questi gli atleti convocati dal ct O'Shea:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Zebre Rugby, 6 caps)

Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby, 16 caps)

Lorenzo CITTADINI (Aviron Bayonnais, 55 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby, 11 caps)

Sami PANICO (Patarò Calvisano, 8 caps)

Tallonatori

Tommaso D'APICE (Zebre Rugby, 11 caps)

Ornel GEGA (Benetton Treviso, 10 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 84 caps)

Seconde linee

George Fabio BIAGI (Zebre Rugby, 16 caps)

Joshua FURNO (Zebre Rugby, 37 caps)

Marco FUSER (Benetton Treviso, 18 caps)

Federico RUZZA (Zebre Rugby, esordiente)

Andries VAN SCHALKWYK (Zebre Rugby, 9 caps)

Flanker/n.8

Simone FAVARO (Glasgow Warriors, 34 caps)

Maxime Mata MBANDA' (Zebre Rugby, 5 caps)

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 32 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 123 caps) – capitano

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Treviso, 8 caps)

Mediani di mischia

Giorgio BRONZINI (Benetton Treviso, 5 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 58 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby, 2 caps)

Mediani d'apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Treviso, 29 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby, 17 caps)

Centri

Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 39 caps)

Tommaso BONI (Zebre Rugby, 2 caps)

Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 27 caps)

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 86 caps)

Ali

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby, 6 caps)

Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso, 9 caps)

Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 40 caps)

Estremi

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby, 8 caps)