Sei Nazioni 2017: Italia, quattro cambi nel XV anti Scozia

Ultima partita del Sei Nazioni 2017 per l'Italia di rugby che domenica alle 13.30 sarà di scena a Murrayfield, Edimburgo, casa della Scozia, per provare ad evitare lo zero in classifica al termine del torneo. Il ct azzurro Conor O'Shea ha operato quattro cambi nel XY titolare rispetto alla gara persa all'Olimpico contro la Francia.

Benvenuti rimpiazza l'infortunato Campagnaro a secondo centro, Mbandà per l'indisponibile Favaro in terza linea, Biagi dal primo minuto in seconda per Van Schalkwyk e Gega che torna titolare dal primo minuto al posto di Ghiraldini dopo essere rimasto a riposo precauzionale lo scorso fine settimana. In panchina, O'Shea, opta per un'inedita soluzione con sei avanti e due trequarti con Ghiraldini, Panico, Chistolini, Van Schalkwyk, l'esordiente Ruzza e Minto pronti a dare il proprio contributo a gara iniziata, con Violi e Sperandio a garantire copertura per i trequarti.

Scozia ed Italia si affrontano sabato per la ventisettesima volta, con gli highlanders che guidano 18-8 la classifica degli scontri diretti. Due le affermazioni italiane al di là del Vallo d'Adriano, entrambe nel 6 Nazioni: la prima nel 2007, la seconda nel 2015, con una meta tecnica allo scadere a suggellare la rimonta azzurra.

Questa la formazione dell'Italia:

15 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby, 10 caps)

14 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso, 10 caps)

13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 41 caps)

12 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 88 caps)

11 Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 42 caps)

10 Carlo CANNA (Zebre Rugby, 19 caps)

9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 60 caps)

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 125 caps)

7 Abraham STEYN (Benetton Treviso, 10 caps)

6 Maxime Mata MBANDA' (Zebre Rugby, 7 caps)

5 George BIAGI (Zebre Rugby, 19 caps)

4 Marco FUSER (Benetton Treviso, 20 caps)

3 Lorenzo CITTADINI (Aviron Bayonnais, 57 caps)

2 Ornel GEGA (Benetton Treviso, 12 caps)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby, 13 caps)

a disposizione

16 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 85 caps)

17 Sami PANICO (Patarò Calvisano, 9 caps)

18 Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby, 17 caps)

19 Andries Van SCHALKWYK (Zebre Rugby, 11 caps)

20 Federico RUZZA (Zebre Rugby, esordiente)

21 Francesco MINTO (Benetton Treviso, 32 caps)

22 Marcello VIOLI (Zebre Rugby, 2 caps)

23 Luca SPERANDIO (Benetton Treviso, 1 cap)