Serie D: risultati e classifiche in diretta. Live

SERIE D, TUTTE LE GARE IN DIRETTA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE



GUARDA I GOL E GLI HIGHLIGHTS DEGLI INCONTRI DEI NOVE GIRONI



Invia risultati, marcatori, segnalazioni e commenti via WhatsApp al numero 340.4913482



GIRONE A: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE - Il calendario completo - Scarica e stampa il calendario in PDF

Il Chieri vince 3-0 in casa della Caronnese e si prende il comando del girone: i gol di Anastasia, Poesio e Villa nei primi 45’ regalano il big-match agli uomini di Manzo, che superano i rossoblu e si portano a casa il titolo di campioni d’inverno. Il Varese vince 2-0 contro il Verbania (Giovio e Rolando su rigore) e aggancia il Chieri a quota 36 punti, ma resta dietro per via dello scontro diretto perso in casa proprio contro i piemontesi. Continua la rincorsa del Borgosesia che va sotto contro la Folgore Caratese (Massaro) ma, alla fine, si aggiudica il match per 3-1 centrando il terzo successo consecutivo di fronte al pubblico amico.



GIRONE B: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE - Il calendario completo - Scarica e stampa il calendario in PDF

Il Monza completa il girone d’andata con l’ennesima vittoria: il 4-1 ai danni del Dro consolida il primato dei biancorossi, che chiudono la prima metà del campionato con 44 punti grazie ai gol di Ferrario, Perini e Palazzo (doppietta). In seconda posizione resta la Pergolettese, che contro il Lecco soffre più del dovuto ma archivia la pratica nella ripresa (3-1, ai blucelesti non basta la rete di Locatelli, fratello maggiore del regista classe ’98 del Milan). Terza posizione per il duo Virtus Bergamo-Ciliverghe: i bianconeri regolano il fanalino di coda Levico Terme (2-0) nell’anticipo del sabato mentre una doppietta del ‘solito’ Galuppini (12 gol, capocannoniere) permette ai bresciani di rimontare sul Pontisola, vanificando di fatto la rete iniziale di Pedrocchi.



GIRONE C: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE - Il calendario completo - Scarica e stampa il calendario in PDF

Dopo due pareggi consecutivi, il Mestre torna alla vittoria e riprende a marciare: la Vigontina cade 2-1 al cospetto degli arancioni, nonostante un'ottima gara e l'illusione del momentaneo pareggio. Approfittando del pari delle inseguitrici, la capolista vola di nuovo a +7 sulla Triestina che invece non va oltre lo 0-0 sul campo della Virtus Vecomp Verona: gli alabardati perdono così due punti dal Mestre. Passo falso anche del Campodarsego, che impatta 1-1 con il Tamai: i padovani non riescono a mantenere il minimo vantaggio, acquisito grazie alla rete di Lauria nel primo tempo.



GIRONE D: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE - Il calendario completo - Scarica e stampa il calendario in PDF

Il girone di andata si chiude con una sorpresa: tra le litiganti Correggese e Lentigione, è il Delta Rovigo a godere. I biancoazzurri continuano la proprio cammino, battono 2-0 il Poggibonsi (reti di Tarantino e Zubin) e così mister Parlato completa l'operazione sorpasso. Due ko pesanti per le due squadre reggiane, il Lentigione chiude il 2016 con una sconfitta a Piancastagnaio (la Pianese passa 1-0 grazie al gol di Tedesco al 15') mentre la Correggese, per due volte in vantaggio contro la Rignanese, si fanno acciuffare e poi beffare dalla rete di Luparini all'80' su rigore.



GIRONE E: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE - Il calendario completo - Scarica e stampa il calendario in PDFì

In casa Gavorrano si festeggerà un bel Natale: grazie alla vittoria sofferta contro il Finale Ligure i rossoblù sono i campioni d’inverno del girone E, ma mister Bonuccelli non può certo essere soddisfatto della prestazione offerta contro i liguri. Gli ospiti passano subito in vantaggio grazie al gol di Anselmo e poi trovano il raddoppio alla mezz’ora con Rod: lo 0-2 è la sveglia che stava aspettando il Gavorrano, che infatti segna subito con Rubechini e Boccardi. Il Finale passa ancora con Anselmo, ma gli risponde immediatamente Lombardi su rigore e, al 90', arriva il gol decisivo di Rubechini che regala tre punti importantissimi alla propria squadra. Alle spalle dei rossoblu è sempre la Massese la prima inseguitrice, che si aggiudica lo scontro diretto con il Savona per 1-0.



GIRONE F: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE - Il calendario completo - Scarica e stampa il calendario in PDF

La Fermana si laurea campione d’inverno a sorpresa: i canarini approfittano dei mezzi passi falsi compiuti da San Nicolò e Vastese e si portano così al comando del girone quando siamo ormai al giro di boa. I gialloblu di Fermo battono con un netto 3-0 la Jesina con le reti di D’Angelo, Molinari, Petrucci e si godranno un Natale da primi della classe. Si fermano, come detto, San Nicolò e Vastese: i teramani impattano per 1-1 sul campo della Civitanovese, mentre la Vastese non riesce a sbloccare la partita e si deve accontentare dello 0-0 contro l’Olympia Agnonese.



GIRONE G: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE - Il calendario completo - Scarica e stampa il calendario in PDF

Sulla carta, quello del Rieti a San Teodoro era un impegno facile ma si sa, dietro queste partite spesso si nascondono delle pericolose insidie. Questa volta però i teatini sono bravi a non sottovalutare l’avversario e a mettere in chiaro sin da subito chi comanda: al 5’ infatti è Trillò a portare subito in vantaggio il Rieti, imitato poi a fine primo tempo da Luciani. Sul 2-0 è tutto facile per gli ospiti, che al 77’ trovano anche la terza rete con il solito Marcheggiani. Con questi tre punti il Rieti inizierà l’anno nuovo da capoclassifica, ma alle sue spalle ci sono tre squadre che non sembrano intenzionate a mollare la presa: la prima inseguitrice è il Monterosi, che divora 3-0 il Trestina grazie ai gol nella ripresa di Pippi, Piro e Costantini.



GIRONE H: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE - Il calendario completo - Scarica e stampa il calendario in PDF

Clamoroso: la capolista Trastevere pareggia 1-1 in casa contro il Cynthia ultimo in classifica e vede avvicinarsi il duo Bisceglie-Nocerina. Gli ospiti passano in vantaggio con Bertoldi, ma i padroni di casa riescono ad acciuffare il pari con il solito Tajarol: la squadra di Pirozzi resta al comando con 37 punti, ma come detto si lascia rosicchiare due punti dal Bisceglie e dalla Nocerina (ora appaiate a 34): i nerazzurri vincono 2-1 ad Agropoli, mentre i molossi piegano 2-0 il Manfredonia.



GIRONE I: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE - Il calendario completo - Scarica e stampa il calendario in PDF





L’soffre ma alla fine riesce ad ottenere la sua undicesima vittoria stagionale.ko 2-1: gli ospiti si portano in vantaggio conal 7’, ma nella ripresa i siciliani rimontano. Al 62’ ci pensaa pareggiare i conti e, quando la partita sembrava ormai destinata a concludersi sull’1-1, arriva all’89’ il sigillo di. Lanon demorde e conclude il 2016 in bellezza vincendo 2-0 a: la squadra rimane al secondo posto, a tre punti dalla vetta. Ilpareggia in casa contro ile si fa raggiungere in classifica dalla, vittoriosa per 2-0 a