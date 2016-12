Serie B: Spal-Ternana 4-0, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA





Allaschianta ladi: finisce 4-0 per il padroni di casa. Due reti per tempo: doppionella prima frazione,e ancoranei secondi 45'. Ternana mai in partita, sconfitta netta e meritata.che conquista la terza vittoria nelle ultime quattro gare e aggancia il terzo posto in solitaria a quota 35 punti.che conferma il suo pessimo rendimento in trasferta (mai vittoriosa) e si ferma a quota 20. Il primo tempo al Mazza è un monologo biancoazzurro: la Spal passa al 4' grazie al tap-in di, che si ripete dieci minuti più tardi su invito di. Ternana non pervenuta nella prima frazione. Nella ripresa il copione è lo stesso, e latrova il tris grazie ad una papera clamorosa disulla conclusione di. Nel finale di gara, spazio anche alla, che di testa da pochi passi fissa il punteggio sul definitivo 4-0.