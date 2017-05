Lega Pro playout girone C, Melfi-Akragas 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Melfi-Akragas 0-0 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.00. Match valido per l'andata dei playout di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Valerio.



La sfortuna non aiuta gli audaci: termina 0-0 l'andata dei playout tra Melfi e Akragas, gara che non ha premiato i tanti tentativi di andare a rete dei lucani. Prima frazione di gioco che vede i gialloverdi in evidenza, con De Angelis fermato sulla via del gol solo grazie a un Pane in formato Superman e uno sfortunato tiro di Obeng fermatosi sulla linea. Nella ripresa continua l'assalto della formazione di Aimo Diana ma i siciliani, con un po' di mestiere e un po' di fortuna, riescono a mantenere lo 0-0 che li vede favoriti per il match di ritorno.



MELFI-AKRAGAS 0-0



MELFI (4-3-1-2): Gragnaniello, Bruno, Grea, Laezza, Romeo, Esposito (72' Marano), Obeng, Vicente, Foggia (85' De Vena), De Angelis, Gammone. A disp. Viola, Gava, De Giosa, Libutti, Battaglia, Ferraro, Demontis, Filomeno, Pandolfi, Mangiacasale. All. Aimo Diana .

AKRAGAS (3-4-3): Pane, Russo, Mileto, Cazé, Sepe, Bramati, Coppola, Leveque (80' Rotulo), Salvemini, Cocuzza (84' Klaric), Longo. A disp. Addario, Amella, Tardo, Petrucci, Caternicchia, Cochis, Minacori, Blandina, Sicurella. All. Raffaele Di Napoli .

ARBITRO: Bertani di Pisa.



: ammoniti Bruno, De Angelis (M), Mileto (A).