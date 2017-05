Lega Pro playoff, Parma-Piacenza 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Parma-Piacenza 2-0 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per il ritorno degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tardini.







PARMA-PIACENZA 2-0



MARCATORI: 52' Nocciolini (Pa), 81' Baraye (Pa).

PARMA (4-3-3): Frattali ; Iacoponi , Di Cesare (87' Saporetti), Corapi , Munari ; Scavone , Scaglia , Mazzocchi (84' Messina); Nocciolini (70' Edera), Baraye , Calaiò . A disp. Zommers, Garufo, Nunzella, Coly, Giorgino, Scozzarella, Simonetti, Mastaj, Sinigaglia. All. Roberto D'Aversa .

PIACENZA (3-5-2): Miori ; Sciacca , Pergreffi , Silva ; Masullo , Taugourdeau , Cazzamalli (86' La Vigna) , Franchi , Matteassi (67' Tulissi) ; Hraiech (46' Nobile) , Romero . A disp. Lanzano, Colombini, Castellana, Abbate, Segre, Bertoli, Dossena, Pozzebon, Debeljuh. All. Arnaldo Franzini .

ARBITRO: Massimi di Termoli.



: espulso Sciacca (Pi) al 72'. Ammonti Nocciolini (Pa), Franchi, Tulissi, Sciacca (Pi).