Coppa d'Africa 2017: calendario, risultati, classifiche. Live

La 31esima edizione della Coppa d'Africa va in scena in Gabon dal 14 gennaio al 5 febbraio 2017. Alla competizione prenderanno parte le migliori 16 Nazionali del continente divise inizialmente in 4 gironi da 4 formazioni ciascuno. Le prime due selezioni classificate in ogni gruppo accedono alla fase a eliminazione diretta che consiste in un tabellone di tre turni (quarti, semifinali e finale).

La squadra campione uscente è la Costa d'Avorio che nel 2015, in Guinea, ha alzato la coppa al cielo per la seconda volta nella sua storia. Quattro sono le città che ospitano la manifestazione: Libreville, Franceville, Oyem e Port-Gentil. La finale si disputerà allo Stade d'Angondjé della capitale Libreville il prossimo 5 febbraio alle 20.

Il calendario completo della Coppa d'Africa 2017:

(Gabon, Guinea, Burkina Faso, Camerun)

Sabato 14 gennaio

Gabon-Guinea (ore 17)

Burkina Faso-Camerun (ore 20)

Mercoledì 18 gennaio

Gabon-Burkina Faso (ore 17)

Camerun-Guinea (ore 20)

Domenica 22 gennaio

Gabon-Camerun (ore 20)

Guinea-Burkina Faso (ore 20)

GIRONE B

(Algeria, Zimbabwe, Tunisia, Senegal)

Domenica 15 gennaio

Algeria-Zimbabwe (ore 17)

Tunisia-Senegal (ore 20)

Giovedì 19 gennaio

Algeria-Tunisia (ore 17)

Senegal-Zimbabwe (ore 20)

Lunedì 23 gennaio

Senegal-Algeria (ore 17)

Zimbabwe-Tunisia (ore 20)

GIRONE C

(Costa d'Avorio, Togo, Congo, Marocco)

Lunedì 16 gennaio

Costa d'Avorio-Togo (ore 17)

Congo-Marocco (ore 20)

Venerdì 20 gennaio

Costa d'Avorio-Congo (ore 17)

Marocco-Togo (ore 20)

Martedì 24 gennaio

Marocco-Costa d'Avorio (ore 20)

Togo-Congo (ore 20)

GIRONE D

(Ghana, Uganda, Mali, Egitto)

Martedì 17 gennaio

Ghana-Uganda (ore 17)

Mali-Egitto (ore 20)

Sabato 21 gennaio

Ghana-Mali (ore 17)

Egitto-Uganda (ore 20)

Mercoledì 25 gennaio

Egitto-Ghana (ore 20)

Uganda-Mali (ore 20)

QUARTI DI FINALE

Sabato 28 gennaio

1) Prima girone A-Seconda girone B (ore 17)

2) Prima girone B-Seconda girone A (ore 20)

Domenica 29 gennaio

3) Prima girone C-Seconda girone D (ore 17)

4) Prima girone D-Seconda girone C (ore 20)

SEMIFINALI

Mercoledì 1 febbraio

5) Vincente 1-Vincente 4 (ore 20)

Giovedì 2 febbraio

6) Vincente 2-Vincente 3 (ore 20)

FINALE TERZO POSTO

Sabato 4 febbraio

Perdente 5-Perdente 6 (ore 20)

FINALE

Domenica 5 febbraio

Vincente 5-Vincente 6 (ore 20)