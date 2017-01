Coppa d'Africa 2017, Girone D: squadre, calendario e partite

Ghana, Uganda, Mali ed Egitto compongono il Girone D della Coppa d'Africa 2017. Un raggruppamento sulla carta molto equilibrato con 'Le Stelle Nere' che partono leggermente favorite davanti alle altre. La squadra del selezionatore israeliano Avraham Grant può contare su giocatori di esperienza del calibro dei fratelli Ayew oltre che su giovani promesse come Acheampong del Sassuolo. Assente, invece, lo juventino Asamoah che ha preferito rinunciare alla competizione per restare al servizio di Max Allegri. I riflettori, però, saranno puntati anche sull'Egitto che detiene il record di trionfi in Coppa d'Africa (7). In panchina c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano come Hector Cuper mentre in campo protagonista atteso è il romanista Salah. Nel Mali militano giocatori di calibro internazionale come il centrocampista Traoré del Monaco, l'attaccante Sako del Crystal Palace e Wagué dell'Udinese. L'Uganda torna a disputare una Coppa d'Africa dopo la finale persa contro il Ghana nel lontano 1978 e si presenta come possibile outsider.

IL CALENDARIO DEL GIRONE D

Martedì 17 gennaio

Ghana-Uganda (ore 17)

Mali-Egitto (ore 20)

Sabato 21 gennaio

Ghana-Mali (ore 17)

Egitto-Uganda (ore 20)

Mercoledì 25 gennaio

Egitto-Ghana (ore 20)

Uganda-Mali (ore 20)