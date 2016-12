Volley, A1 femminile: risultati e classifica in diretta. Live

Si chiude il girone d'andata nel campionato A1 femminile di volley e Casalmaggiore conquista il titolo di campione d'inverno per la prima volta nella sua storia, al quarto tentativo nella massima serie. Per farlo, però, deve accontentarsi del successo arrivato soltanto al tie-break (9-25, 25-14, 20-25, 25-12, 15-12) contro Montichiari. Al PalaRadi la Pomì fatica ad entrare in partita e così la Metalleghe, guidata da Sanja Malagurski (11 punti) e da Simona Gioli (10), si porta avanti 2-1 nei set. Con ormai l'acqua alla gola Casalmaggiore porta a casa il punto del 2-2 e poi si impone in un tie-break tiratissimo grazie all'esperienza e alla bravura al servizio di Samanta Fabris, 21 punti per lei.

La Pomì sale così a 27 punti, due in più su Conegliano che batte 3-1 (25-18, 22-25, 25-13, 25-17) Bergamo aggiudicandosi così la sfida decisiva per la seconda piazza. Per l'Imoco sono 19 i punti di Robin De Kruijf. Quinta affermazione di fila per Novara che regola 3-1 (25-19, 23-25, 25-21, 25-21) e sale al terzo posto a quota 23. In un Mandela Forum esaurito Scandicci vince il derby toscano contro Firenze con il punteggio di 1-3 (26-24, 21-25, 20-25, 20-25) condannando Il Bisonte ad abbandonare il sogno di accedere al tabellone di Coppa Italia. Bolzano si impone 3-1 (25-23, 20-25, 25-17, 25-23) su Modena e strappa alla Liu Jo Nordmeccanica il settimo posto con 15 punti. In chiave salvezza importante affermazione 3-1 (25-19, 26-24, 23-25, 25-21) di Monza sul fanalino di coda Club Italia.