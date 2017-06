Tour de France, Sky: un super team per Froome

Chris Froome avrà a disposizione uno squadrone per tentare di vincere per la quarta volta il Tour de France; al fianco del 32enne ci saranno tutti i migliori componenti della squadra britannica. Froome potra contare su scalatori puri come gli spagnoli Nieve e Landa, reduce dalla vittoria della classifica scalatori al Giro, e il colombiano Henao; inoltre avrà a disposizione anche Thomas che, prima della caduta del Blockhaus, aveva mostrato una condizione eccellente in salita. Altra pedina importante per Froome sara Kwiatkowski; il polacco, che quest'anno ha trionfato alla Milano-Sanremo, è un uomo che va forte dappertutto e darà sicuramente una mano al suo capitano. Completano la squadra il passista biellorusso Kiryienka, il tedesco Knees e l'inglese Rowe.

Anche la BMC di Richie Porte ha presentato gli otto uomini che aiuteranno il proprio capitano a lottare per la vittoria del Tour. Saranno presenti al fianco dell'americano anche due corridori italiani Caruso e De Marchi. Porte potra inoltre contare, per le tappe di montagna, sull'aiuto di Moinard, Kung e gli svizzeri Schar e Wyss. Tra le fila della BMC ci sarà anche il campione olimpico Greg Van Avermaet, che proverà a vincere qualche tappa da aggiungere al suo ricco palmares.