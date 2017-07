Tour de France 2017, ottava tappa: trionfa Calmejane dopo una fuga di oltre 120km

Lilian Calmejane vince l'ottava tappa del Tour de France, transitando in solitaria sul traguardo di Station des Rousses. Il corridore della Direct Energie, dopo aver staccato i compagni di fuga sul Montèe de la Combe, è riuscito a resistere al ritorno di Gesink, conquistando così la sua prima vittoria alla Grande Boucle. In classifica generale non cambia nulla, Froome conserva la maglia gialla con 12" di vantaggio su Thomas e 14" su Aru.

L'ottava tappa del Tour de France, la Dole-Station des Rousses, è stata caratterizzata da una fuga, composta da oltre 50 corridori, che è partita a circa 60km dalla partenza. I fuggitivi sono riusciti ad arrivare sull'ultimo GPM di giornata, il Montèè de la Combee, con oltre due minuti di vantaggio sul gruppo maglia gialla. Appena la strada è iniziata a salire, Lilian Calmenaje è scattato, seguito da Roche e Gesink; il corridore della Direct Energie ha però intesificato l'andatura e a 3km dallo scollinamento è scattato ancora lasciando sul posto i due compagni di fuga. Nei 10km finali, nonostante un crampo, il francese è riuscito a mantenere un vantaggio di circa 30 secondi su Gesink, transitando per primo sul traguardo di Station des Rousses. Grazie a questa sua stupenda prova Calmejane, oltre alla vittoria di tappa, conquista anche la maglia a Pois, che domani vestirà per la prima volta in carriera.

In classifica generale, non cambia nulla: è ancora Chris Froome il proprietario della maglia gialla. Il britannico conserva i 12 secondi di vantaggio sul connazionale, e compagno di squadra al Team Sky, Geraint Thomas, in testa nelle prime quattro tappe. Resta a 14'', invece, Fabio Aru, vincitore a La Planche des Belles Filles. Domani in programma la nona tappa, la Nantua-Chambèry; una frazione destinata a cambiare le prime posizione della classifica, visto che i corridori dovranno affrontare ben sette GPM in soli 180 km.