Il Giro d'Italia parla per la prima volta nella sua storia olandese. Tom Dumoulin vince infatti la centesima edizione della Corsa Rosa grazie ad una straordinaria cronometro chiusa al secondo posto dietro al connazionale Van Emdem. Il corridore del team Sunweb, intervistato immediatamente dopo l'ufficialità del suo successo, non nasconde lo stupore: "Sono incredulo per questa vittoria, non so cosa dire, è un sogno che si avvera per me".

Dumoulin è riuscito a non perdere terreno sulle salite più difficili, costruendo poi la sua vittoria nelle due cronometro individuali: "Quando mi hanno detto che avevo vinto non volevo crederci, è incredibile. Sono molto felice, non avrei mai immaginato di esserlo in questo modo. Quintana oggi ha fatto una splendida cronometro, complimenti".