La salita di Piancavallo rivoluziona il Giro d'Italia 2017 perchè Tom Dumoulin cede la maglia rosa a Nairo Quintana. "E' stato il mio giorno peggiore, le gambe non mi giravano bene nemmeno in discesa. La prima volta mi sono staccato solo per essermi distratto, questa volta non c'è stata alcuna necessità fisiologica", ha detto molto amareggiato l'olandese del Team Sunweb, giunto con oltre un minuto di ritardo dai rivali sul traguardo.

Dumoulin non sembra molto fiducioso in vista della tappa di sabato, l'ultima con le salite prima della cronometro finale di domenica a Milano: "Cosa accadrà domani? Se sul Montregrappa resto solo con i miei rivali, ho una chance di vincere a Milano, ma sarà molto, molto difficile". Vincenzo Nibali, tornato prepotentemente in gioco per la vittoria del Giro 2017, non vede l'olandese fuori dai giochi: "Domani tutti cercheranno di provare l'azione singola, proveranno a guadagnare in vista della crono. Nella salita di oggi il ritmo era altissimo, Pinot è stato bravo a guadagnare, ma di più non si poteva fare. Vedremo quante energie rimangono per domani. Dumoulin è ancora in partita, dobbiamo ancora fare attenzione a lui".

Infine il siciliano della Bahrain-Merida ha detto sulle polemiche di ieri con l'olandese: "Con lui è tutto chiarito, ci siamo stretti la mano, scusati, lotteremo fino alla fine".